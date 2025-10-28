28/10/2025
Após título na Suíça, João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Paris

Ele não para de brilhar! Após conquistar o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, no domingo (26/10), João Fonseca estreou com vitória no Masters 1000 de Paris, na França, nesta terça-feira (28/10). Em um jogo de mais de duas horas, o brasileiro superou o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 1 com parciais de 5-7, 6-4 e 6-3.

A partida foi marcada por pausas médicas a João Fonseca que sentiu problemas no quadril e nas costas. Em dois momentos, o brasileiro precisou de atendimento. No entanto, João superou as dores e conseguiu duas quebras de saque no set final para garantir a vitória.

Veja as fotos

Os dois haviam se enfrentado recentemente na campanha que levou João a conquistar o título na Suíça nas quartas de final, quando o brasileiro derrotou o canadense após Shapovalov desistir a partida no terceiro set com uma lesão no joelho direito.

Com a vitória em Paris, João chega, de forma provisória, a 24ª posição no ranking mundial, a melhor até então na carreira do jovem tenista. É a primeira vez que um brasileiro vence uma partida no Masters 1000 de Paris desde 2015 quando Thomaz Belluci superou o russo Gabashivilli na primeira rodada.

Na próxima rodada, João Fonseca encara o russo Karen Khachanov, 18º colocado no ranking mundial. A partida deve ser disputada já nesta próxima quarta-feira (29/10) ainda sem horário definido.

