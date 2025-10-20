20/10/2025
Após troca de ofensas com Trump, presidente da Colômbia convoca embaixador dos EUA

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou na manhã desta segunda-feira (20/10) que convocou seu embaixador nos Estados Unidos, Daniel García Peña. A convocação acontece em meio a uma troca de farpas entre representantes dos dois países durante o final de semana.

No domingo (19/10), Donald Trump decidiu que colocaria fim ao pagamento de um auxílio financeiro que a Colômbia recebia do governo norte-americano. Segundo Trump, o governo colombiano está fomentando a produção de drogas. Pela sua rede social, a Truth Social, o norte-americano chamou Petro de “traficante de drogas”.

Apesar de serem historicamente aliados, a relação entre Colômbia e EUA anda estremecida, com um governo de esquerda à frente da Colômbia. Vale lembrar também que Trump enviou navios para “combater o narcotráfico” para a região.

O governo do país informou que o embaixador já está em Bogotá e anunciaria ainda nesta segunda “decisões tomadas a respeito”.

