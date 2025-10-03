Após ultimato de Trump, Hamas concorda em libertar todos os reféns

O Hamas respondeu nesta sexta-feira (3/10) ao plano de paz na Faixa de Gaza, proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e informou que concorda em libertar todos os reféns israelenses e mesmo em deixar o governo no enclave palestino, mas pediu que alguns pontos do acordo sejam discutidos.

“Para alcançar o fim da guerra e a retirada completa [das forças de Israel] da Faixa de Gaza, o movimento anuncia sua concordância em libertar todos os prisioneiros da ocupação, vivos e cadáveres, conforme a fórmula de troca contida na proposta do presidente Trump, e providenciar as condições de campo para o processo de troca. Nesse sentido, o movimento confirma sua prontidão para entrar imediatamente, por meio dos mediadores, em negociações para discutir os detalhes disso”, disse o Hamas em comunicado.

