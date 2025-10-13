13/10/2025
Após unfollow em ficantes, Vini Jr. deixou comentário sobre Virginia: “Ela é a mais braba”

Depois de protagonizar polêmicas com outras mulheres e viver um affair com a ex-esposa de Zé Felipe, o jogador Vini Jr. voltou a ser assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (13/10). Um vídeo antigo do craque ao lado de Virginia Fonseca ressurgiu e viralizou novamente após um comentário bem-humorado e inesperado feito por ele. Ao responder uma seguidora que mencionou o fato de ele ter deixado de seguir suas ex-ficantes, Vinícius Júnior não hesitou e declarou que a apresentadora “é a mais braba”.

O vídeo, publicado originalmente há seis dias, mostra Vini Jr. e Virginia Fonseca dançando juntos, o que reacendeu os rumores de romance entre os dois. Desde então, o registro ganhou força nas redes sociais, servindo como gatilho para uma nova onda de comentários e reações dos fãs.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @virginia
Virginia ganha buquê após post de ViniReprodução/Instagram @virginia
Reprodução / @virginia
Atento! Vini Jr. curte nova foto de Virginia após rumores de tentativa de conciliaçãoReprodução / @virginia
Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Comemoração da influenciadora no segundo gol de Vini Jr.Reprodução: Instagram/@virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia

Dias depois, o jogador do Real Madrid divulgou um pedido público de desculpas a Virginia, admitindo um “descuido” e dizendo ter aprendido com o episódio.

Nesta segunda (13/10), a gravação voltou a viralizar, impulsionada pelo comentário recente de Vini. A frase rendeu novos memes e interpretações sobre uma possível reaproximação. Os portais e perfis especializados em cobrir a vida das celebridades registraram o comentário e a nova rodada de engajamento.

Como pano de fundo, segue a curiosidade do público sobre o contexto e a cronologia: o vídeo foi feito durante encontros em Madri, onde o atacante mora, e marca mais um capítulo do caso envolvendo o jogador e a influenciadora.

