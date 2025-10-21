Após “Vale Tudo”, Alice Wegmann abre desejo de ser mãe: “Tenho muita vontade”

Alice Wegmann vive uma excelente fase dentro e fora da TV. A atriz, que acabou de se despedir da personagem Solange, de “Vale Tudo”, está em um relacionamento com empresário Luiz Guilherme Niemeyer, sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer, e não esconde a felicidade com o novo amor. Em entrevista ao Gshow, a artista abriu os planos para vida pessoal e revelou o desejo de ser mãe.

“O amor gera movimento, ação. Muda tudo! Acho que amar alguém e cuidar do amor é o ato mais generoso que existe, a gente fica muito melhor. É curioso e engraçado isso. Vim nesta vida para espalhar o amor. Sempre fui das declarações para os amigos, família e namoro. É bom demais amar e ser amado”, declarou.

Wegmann contou que já conhecia o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, mas os dois eram apenas amigos. “Estudamos juntos na faculdade e temos diversos amigos em comum. O que mais admiro nele é ser uma pessoa que pensa, cria e realiza! Imaginar é bom, mas ver algo tomando forma – como movimentar 2 milhões de pessoas em Copacabana num show gratuito -, é mágico! Ele tem esse dom desde adolescente. E tenho certeza que ainda vai contribuir muito para cultura do nosso país…”, disse a atriz.

Alice ainda abriu os planos futuros e afirmou que deseja viver a experiência da maternidade. “Eu tenho muita vontade de ser mãe, mas não agora. Neste ano e no próximo já tenho trabalhos engatilhados. Quero viajar e trabalhar mais um pouco, sem essa preocupação porque sei que demanda atenção, energia, carinho… Mais para frente quero poder ser a melhor mãe que puder ser”, esclareceu.

“Era uma criança radical. Fui criada para não ter medo. Jogava bola com os meninos, surfava e, ao mesmo tempo, era responsável e boa aluna. Quero ser uma mãe que também enxerga nos filhos as qualidades deles, que estimula, ensina e deixa voar. Que respeita as diferenças e o tempo de cada um. Sei que vai ser um grande desafio… Mas é algo a que quero muito me dedicar”, acrescentou a atriz.