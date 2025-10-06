Após vazamento de prints, Vini Jr. ligou diversas vezes para modelo brasileira

Depois da divulgação das conversas íntimas entre Vini Jr. e Day Magalhães, o jogador do Real Madrid teria tentado contato com a modelo insistentemente por meio de ligações. As chamadas ocorreram logo após o vazamento dos prints, obtidos com exclusividade pelo portal LeoDias, que revelam trocas recentes de mensagens íntimas com brasileira, em meio a rumores de romance entre o atacante e Virginia Fonseca.

O portal também teve acesso a registros de ligações feitas pelo jogador para a modelo, além dos prints que mostram as interações, que começaram no início de maio e se mantiveram desde então, incluindo elogios, pedidos de fotos e encontros casuais.

Em uma das conversas mais recentes, trocada nesta segunda-feira (06/10), o jogador respondeu a um vídeo publicado por Day no status do WhatsApp com o emoji de olhinhos. Ela então perguntou onde ele estava, e Vini respondeu: “Longe. Coreia e você?”. A modelo contou que estava nas Ilhas Maldivas há duas semanas, e o craque reagiu com bom humor: “Tá namorando aí, né? Hahaha”. O portal também teve acesso a registros de ligações feitas pelo atleta para a modelo.