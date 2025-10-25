Após vitória, Atlético-MG mantém tabu de 15 anos sobre Ceará; confira

Na abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Ceará na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG. O Galo venceu por 1 x 0, com gol marcado por Alan Franco. Com o triunfo, o clube não perde há 15 anos como mandante para o adversário.
A última vez que o Atlético-MG perdeu para o Ceará atuando em casa foi na Série A do Brasileirão de 2010. Em jogo válido pela 7ª rodada da competição nacional, Washington marcou o único gol da partida, dando a vitória ao Vozão: 1 x 0. O jogo aconteceu no Mineirão.
Alan Franco fez o gol mais rápido do Brasileirão 2025
O Galo venceu o Ceará por 1 x 0
O Atlético conquistou a 9ª vitória no campeonato
Pedro Souza/ Atlético-MG
Depois, as equipes voltaram a se enfrentar em sete partidas na casa do Atlético-MG. O Galo venceu cinco duelos e empatou outros dois. A última igualdade no marcador foi em 2022, quando o placar permaneceu 0 x 0.
Partidas do Atlético-MG como mandante nos últimos 15 anos diante do Ceará
Atlético-MG 1 x 1 Ceará – Brasileirão 2011
Atlético-MG 2 x 1 Ceará – Brasileirão 2018
Atlético-MG 2 x 1 Ceará – Brasileirão 2019
Atlético-MG 2 x 0 Ceará – Brasileirão 2020
Atlético-MG 3 x 1 Ceará – Brasileirão 2021
Atlético-MG 0 x 0 Ceará – Brasileirão 2022
Atlético-MG 1 x 0 Ceará – Brasileirão 2025
O Galo agora volta suas atenções à semifinal da Copa Sul-Americana. Após empate em 1 x 1 no jogo de ida, o clube recebe o Independiente Del Valle para a partida de volta. O confronto acontece na terça-feira (28/10), às 21h30, na Arena MRV.