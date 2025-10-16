16/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Após vitória, Fluminense mantém escrita sobre Juventude; entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-vitoria,-fluminense-mantem-escrita-sobre-juventude;-entenda

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Juventude no Maracanã, na noite da última quinta-feira (16/10). Com um gol no fim, marcado por Thiago Silva, o Tricolor venceu por 1 x 0.

Com mais um triunfo diante do Jaconero, o Fluminense soma apenas uma derrota em casa para o clube gaúcho.

Leia também

Fluminense 1×0 Juventude

⚽ Thiago Silva
🥾 Riquelme

🏆 Brasileirão Série A | 28ª rodada

pic.twitter.com/dhnEuK4j88

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 17, 2025

O retrospecto do Fluminense atuando como mandante é praticamente perfeito diante do Juventude. Em 16 partidas disputadas, o Tricolor venceu 12, empatou três e perdeu apenas uma. A única derrota foi no Campeonato Brasileiro de 2005. O duelo foi disputado em São Januário, e o Jaconero venceu por 2 x 1.

Fluminense x Juventude já se enfrentaram com o clube do Rio de Janeiro como mandante em três competições diferentes: Copa do Brasil, Copa João Havelange e Campeonato Brasileiro. Com a vitória na noite da última quarta-feira (16/10) pelo Brasileirão, o Fluminense segue na 7ª colocação, agora com 41 pontos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost