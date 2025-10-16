Após vitória, Fluminense mantém escrita sobre Juventude; entenda

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Juventude no Maracanã, na noite da última quinta-feira (16/10). Com um gol no fim, marcado por Thiago Silva, o Tricolor venceu por 1 x 0.

Com mais um triunfo diante do Jaconero, o Fluminense soma apenas uma derrota em casa para o clube gaúcho.

Fluminense 1×0 Juventude Thiago Silva

O retrospecto do Fluminense atuando como mandante é praticamente perfeito diante do Juventude. Em 16 partidas disputadas, o Tricolor venceu 12, empatou três e perdeu apenas uma. A única derrota foi no Campeonato Brasileiro de 2005. O duelo foi disputado em São Januário, e o Jaconero venceu por 2 x 1.

Fluminense x Juventude já se enfrentaram com o clube do Rio de Janeiro como mandante em três competições diferentes: Copa do Brasil, Copa João Havelange e Campeonato Brasileiro. Com a vitória na noite da última quarta-feira (16/10) pelo Brasileirão, o Fluminense segue na 7ª colocação, agora com 41 pontos.