05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Após vitória, Pep Guardiola atinge marca histórica na Premier League

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-vitoria,-pep-guardiola-atinge-marca-historica-na-premier-league

Com o triunfo do Manchester City contra o Brentford por 1 x 0, neste domingo (5/10), Pep Guardiola alcançou a sua vitória de número 250 na Premier League. Além disso, o treinador foi o mais rápido a atingir esta marca.

No comando dos Citizens desde 2016, o espanhol precisou de apenas 349 jogos para conquistar o recorde. Ele superou Alex Ferguson, que levou 404 partidas, e Arsène Wenger, com 423 confrontos.

Leia também

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Manchester City (@mancity)

Em mais de nove anos de trabalho, Guardiola conquistou seis Premier Leagues, quatro Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra, uma Champions League e um Mundial de Clubes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost