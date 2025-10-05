Após vitória, Pep Guardiola atinge marca histórica na Premier League

Com o triunfo do Manchester City contra o Brentford por 1 x 0, neste domingo (5/10), Pep Guardiola alcançou a sua vitória de número 250 na Premier League. Além disso, o treinador foi o mais rápido a atingir esta marca.

No comando dos Citizens desde 2016, o espanhol precisou de apenas 349 jogos para conquistar o recorde. Ele superou Alex Ferguson, que levou 404 partidas, e Arsène Wenger, com 423 confrontos.

Em mais de nove anos de trabalho, Guardiola conquistou seis Premier Leagues, quatro Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra, uma Champions League e um Mundial de Clubes.