21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Aposentada transforma casa em templo de devoção a Lula e reportagem viraliza

Dona Nazaré, 82 anos, pinta calçada, muros e fachada em homenagem ao presidente e ao PT

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Aos 82 anos, Maria Nazaré de Paiva chamou atenção por transformar sua residência, em Boa Saúde (RN), em um espaço de demonstração de apoio ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores (PT). A calçada e os muros estão pintados de vermelho, com o número “13” repetido diversas vezes, enquanto cartazes reforçam mensagens como “Lula Presidente do Brasil” e “Tô com Lula”.

“Eu sou PT desde quando eu votei a primeira vez, quando eu tava no Rio, que Lula se candidatou pela primeira vez. Sou petista”, contou Dona Nazaré, lembrando sua longa trajetória política. A dedicação da aposentada já atraiu até visitantes internacionais: “Já veio gente da África, no ano passado, só pra filmar”.

Dona Nazaré transformou sua residência em uma homenagem vibrante ao presidente Lula e ao PT, com cores, símbolos e cartazes espalhados por toda a casa/Foto: Reprodução

Ela também recordou a prisão do presidente, que considera uma injustiça: “Quando aquele bandido prendeu o meu presidente, eu passei mal, chorei muito”. A militância fervorosa, no entanto, já provocou conflitos: “Um enteado deles me deu um tapa ali na cara”, relatou sobre agressões sofridas por opositores políticos.

O sonho de Dona Nazaré é receber Lula pessoalmente: “Tão fazendo um jeito dele vir aqui para me conhecer”. Questionada se suportaria a emoção do encontro, ela foi direta: “Aguento. Eu quero dar um beijo nele, e quero dar um beijo naquela careca de Alexandre de Moraes”.

As informações foram obtidas pelo site Grupo Cidadão.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost