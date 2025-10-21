Aposentada transforma casa em templo de devoção a Lula e reportagem viraliza

Aos 82 anos, Maria Nazaré de Paiva chamou atenção por transformar sua residência, em Boa Saúde (RN), em um espaço de demonstração de apoio ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores (PT). A calçada e os muros estão pintados de vermelho, com o número “13” repetido diversas vezes, enquanto cartazes reforçam mensagens como “Lula Presidente do Brasil” e “Tô com Lula”.

“Eu sou PT desde quando eu votei a primeira vez, quando eu tava no Rio, que Lula se candidatou pela primeira vez. Sou petista”, contou Dona Nazaré, lembrando sua longa trajetória política. A dedicação da aposentada já atraiu até visitantes internacionais: “Já veio gente da África, no ano passado, só pra filmar”.

Ela também recordou a prisão do presidente, que considera uma injustiça: “Quando aquele bandido prendeu o meu presidente, eu passei mal, chorei muito”. A militância fervorosa, no entanto, já provocou conflitos: “Um enteado deles me deu um tapa ali na cara”, relatou sobre agressões sofridas por opositores políticos.

O sonho de Dona Nazaré é receber Lula pessoalmente: “Tão fazendo um jeito dele vir aqui para me conhecer”. Questionada se suportaria a emoção do encontro, ela foi direta: “Aguento. Eu quero dar um beijo nele, e quero dar um beijo naquela careca de Alexandre de Moraes”.

As informações foram obtidas pelo site Grupo Cidadão.

Veja o vídeo: