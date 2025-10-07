07/10/2025
Aposentadoria? LeBron James gera alarme falso com anúncio e redes explodem em memes

LeBron James movimentou a tarde desta terça-feira com um anúncio que confundiu torcedores e fãs da NBA. O ala do Los Angeles Lakers havia divulgado que revelaria uma grande “decisão”, dando a entender que poderia se aposentar após 22 temporadas na liga.

O anúncio, batizado de “The Second Decision” (“A segunda decisão”), fez referência à histórica “The Decision” de 2011, quando LeBron comunicou ao vivo sua transferência do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat. Na época, a notícia causou grande impacto na NBA.

Veja as fotos

Foto: Getty Images
Lebron James no aquecimentoFoto: Getty Images
LeBron James levou uma cotovelada no supercílio de Georginho, que se desculpou com o astro estadunidense (AFP)
No entanto, a expectativa criada pelo jogador se tratava apenas de uma ação de marketing para promover uma marca de conhaque. LeBron James está confirmado para a 23ª temporada na liga e completará 41 anos em dezembro.

As redes sociais reagiram com mistura de alívio, revolta e humor. A página da NBA no Brasil classificou o atleta de “brincalhão”. Surgiram memes como: “Fala que vai tomar uma grande decisão às 13h; preços dos ingressos pro último jogo de temporada regular aumentam quase 10x, era publi”. Outro constatou a controvérsia da publicidade: “A marca que patrocina o LeBron James solta a publi antes de ele anunciar oficialmente”, seguido de uma sequência de risada.

Outros internautas continuaram a ironizar a situação com comentários como: “LeBron fez os ingressos do último jogo do Lakers na temporada ficarem 6x mais caros só pra meter um marketing de conhaque”, “REVELAÇÃO!” e “LeBron James decidiu tomar todas as bebidas destiladas do Brasil para salvar população do metanol”. A repercussão mostrou como a expectativa gerada pelo jogador provocou engajamento massivo e humor nas redes.

