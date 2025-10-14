aposte-em-fortune-tiger-e-outros-cassinos-da-kto-com-cashback

A sorte rugiu mais alto na KTO! Durante todas as terças-feiras de outubro, os fãs dos clássicos da PG Soft podem garantir um cashback turbinado nos jogos da linha Fortune — incluindo Fortune Tiger, Fortune Rabbit, Fortune Dragon, Fortune Ox e Fortune Mouse.
Uma chance de recuperar parte das apostas e seguir se divertindo com os títulos mais populares do cassino.
Se ainda não tem conta, veja como se cadastrar com o cupom KTO e ter acesso às melhores promoções da casa.
Como participar
- Acesse a seção de cassino da KTO.
- Jogue qualquer um dos títulos Fortune da PG Soft.
- Receba automaticamente o cashback turbinado de 5x.
- Vá em Cashback > Cashout para adicionar o valor ao seu saldo.
Termos e condições principais
- Promoção válida de 7 a 29 de outubro de 2025, todas as terças-feiras, das 12h às 11h59 (horário de Brasília).
- Exclusiva para clientes brasileiros registrados na KTO.
- Sem valor mínimo de aposta.
- Cashback de 0,50%, aplicado apenas nos jogos Fortune Tiger, Fortune Rabbit, Fortune Dragon, Fortune Ox e Fortune Mouse.
- O reembolso é pago em dinheiro real, sem requisito de aposta.
- Somente apostas com saldo real são elegíveis (bônus e giros grátis não contam).
A KTO se reserva o direito de alterar, suspender ou cancelar a promoção a qualquer momento.
Aproveite a terça da sorte e garanta cashback turbinado nos jogos Fortune da PG Soft. Apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com resposabilidade.