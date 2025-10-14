14/10/2025
Aposte em Fortune Tiger e outros cassinos da KTO com cashback

aposte-em-fortune-tiger-e-outros-cassinos-da-kto-com-cashback

A sorte rugiu mais alto na KTO! Durante todas as terças-feiras de outubro, os fãs dos clássicos da PG Soft podem garantir um cashback turbinado nos jogos da linha Fortune — incluindo Fortune Tiger, Fortune Rabbit, Fortune Dragon, Fortune Ox e Fortune Mouse.

Uma chance de recuperar parte das apostas e seguir se divertindo com os títulos mais populares do cassino.

Aproveitar a oferta

Se ainda não tem conta, veja como se cadastrar com o cupom KTO e ter acesso às melhores promoções da casa.

Como participar

  1. Acesse a seção de cassino da KTO.
  2. Jogue qualquer um dos títulos Fortune da PG Soft.
  3. Receba automaticamente o cashback turbinado de 5x.
  4. Vá em Cashback > Cashout para adicionar o valor ao seu saldo.

Aproveitar a oferta

Termos e condições principais

  • Promoção válida de 7 a 29 de outubro de 2025, todas as terças-feiras, das 12h às 11h59 (horário de Brasília).
  • Exclusiva para clientes brasileiros registrados na KTO.
  • Sem valor mínimo de aposta.
  • Cashback de 0,50%, aplicado apenas nos jogos Fortune Tiger, Fortune Rabbit, Fortune Dragon, Fortune Ox e Fortune Mouse.
  • O reembolso é pago em dinheiro real, sem requisito de aposta.
  • Somente apostas com saldo real são elegíveis (bônus e giros grátis não contam).

A KTO se reserva o direito de alterar, suspender ou cancelar a promoção a qualquer momento.

Aproveite a terça da sorte e garanta cashback turbinado nos jogos Fortune da PG Soft. Apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com resposabilidade.

