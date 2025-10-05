aposte-no-vencedor-de-bahia-x-flamengo-com-odds-de-50.00

A 27ª rodada do Brasileirão 2025 traz um confronto decisivo neste domingo (5/10), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Bahia recebe o Flamengo em duelo direto, e a Novibet oferece uma promoção exclusiva com odds turbinadas de 50.00 para o vencedor da partida.
Como funcionam as Odds Especiais
A promoção permite que você escolha o time que acredita que vai vencer no mercado Resultado Final:
- Valor máximo da aposta: R$1,00.
- Se a aposta for vencedora, os ganhos serão ajustados para odds 50.00.
- O pagamento será dividido entre dinheiro e Aposta Extra, creditada em até 48 horas.
Exemplo: uma aposta de R$1,00 no Bahia com odd de 2.00 gera R$2,00 em dinheiro + R$48,00 em Aposta Extra, totalizando ganhos equivalentes a odds 50.
Passo a passo para participar
- Clique no botão do código promocional para acessar a página da oferta.
- Preencha seus dados de cadastro normalmente.
- Digite o código promocional BAFLA50 no campo indicado.
- Faça sua aposta simples no mercado Resultado Final (Bahia ou Flamengo).
- Se a aposta for vencedora, os ganhos serão ajustados para odds 50.00.
Termos e condições
- Válida para apostas simples realizadas até o início da partida Bahia x Flamengo (05/10, às 18h30).
- Exclusiva para clientes residentes no Brasil, maiores de 18 anos, que nunca tenham usado promoções da Novibet.
- Apenas a primeira aposta qualificada será válida.
- Ganhos adicionais pagos em Aposta Extra, liberada em até 48h.
- A Aposta Extra expira em 7 dias e não pode ser sacada.
- Apostas com saldo bônus ou usando Cash Out não se qualificam.
- Oferta limitada a uma aposta extra por jogador, família, dispositivo ou endereço IP.
- Promoção não cumulativa com outras ofertas, exceto Super Odds (0%).
- Aplicam-se os Termos Gerais da Novibet.
Apostas são destinadas a maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.