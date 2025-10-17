17/10/2025
Apple ganha os direitos da Fórmula 1 nos Estados Unidos

Escrito por Portal Leo Dias
Há quase uma semana, por aqui mesmo, foi informado que era só uma questão de dias, para a Apple ser anunciada como nova dona dos direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos.

Que isto aconteceria diante os treinos ou realização do GP de Austin.

Negociação confirmada.

Os valores não são oficiais ainda, mas acredita-se algo próximo aos 140 milhões dólares por ano.

O contrato vale a partir de 2026, pelos próximos 5 anos.

Até o final da atual, como já vem acontecendo há muito tempo, as transmissões ainda serão da ESPN, que está no comando desde 2017.

