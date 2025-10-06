06/10/2025
Aprenda a fazer panquecas sem farinha de um jeito fácil e gostoso

Escrito por Metrópoles
Saber preparar receitas práticas é o objetivo de muita gente na cozinha. Afinal, nada melhor do que unir sabor e facilidade no dia a dia. Uma ótima opção para o café da manhã, jantar ou lanche são as panquecas sem farinha. Quem ensina é o chef Romão Olinda.

“Dependendo do objetivo, você pode substituir a farinha por aveia em flocos finos (ideal para um resultado mais firme), farinha de amêndoas (boa para versão low carb), farinha de coco (absorve mais líquido), semente de chia (liga a massa) ou polvilho doce (deixa mais elástica e leve)”, sugere o chef ao Metrópoles.

Aprenda a fazer panquecas sem farinha de um jeito fácil e gostoso, seguindo o passo a passo de Romão Olinda:

Receita de panquecas sem farinha

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 ovos
  • 1 colher (chá) de fermento químico (opcional, deixa mais fofa)
  • 1 pitada de sal
  • Canela a gosto (opcional)
  • Óleo, manteiga ou azeite para untar a frigideira

Modo de preparo

  1. Amasse as bananas até formar um purê.
  2. Adicione os ovos e bata bem com um garfo ou fouet até ficar uma mistura homogênea.
  3. Acrescente o fermento e a canela (se quiser).
  4. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente.
  5. Despeje pequenas porções da massa (1/4 xícara por panqueca).
  6. Cozinhe de 1 a 2 minutos por lado, até dourar e firmar.
  7. Sirva quente: com frutas, mel, iogurte, pasta de amendoim ou o que preferir.

Versão salgada (sem farinha)

  1. Substitua a banana por 1/2 xícara de purê de abóbora ou batata-doce.
  2. Adicione temperos como orégano, cúrcuma, pimenta e ervas.
  3. Pode incluir queijo ralado, frango desfiado ou legumes picados na massa.

Dicas para o preparo perfeito

Segundo o chef Romão Olinda, as bananas bem maduras (com casca pintadinha) deixam a panqueca mais doce e macia. Ele dá ainda a dica de usar o fogo médio baixo para evitar que queime por fora e fique crua por dentro.

“Se quiser panquecas mais firmes, adicione 1 colher (sopa) de aveia em flocos finos (não é farinha, mas dá estrutura). Além disso, não vire cedo demais: espere as bordas firmarem e a superfície começar a fazer bolhas antes de virar. Use frigideira pequena para facilitar o formato redondo”, finaliza Olinda.

