Aprenda a fazer pão de queijo com 3 ingredientes, sem ovo, em 30 min

Uma receita simples e com sabor de lanche mineiro de padaria: é assim que o pão de queijo de três ingredientes vem conquistando espaço nas redes sociais. Feito sem ovo e com uma textura leve por dentro e crocante por fora, o preparo é tão rápido que dá vontade de repetir logo em seguida.

Leia também

A combinação de queijo, creme de leite e polvilho azedo é o segredo dessa versão expressa do clássico brasileiro. É misturar, modelar e levar ao forno, sem liquidificador, sem bagunça e com resultado digno de elogios. Confira a receita completa!

Ingredientes

200 g de creme de leite

200 g de queijo (muçarela, parmesão, minas padrão ou meia cura)

2 xícaras (aproximadamente) de polvilho azedo

1 pitada de sal a gosto

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo

Getty Images 2 de 6

Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas

Getty Images 3 de 6

Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor

Getty Images 4 de 6

Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo

Getty Images 5 de 6

Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime

Getty Images 6 de 6

É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado

Getty Images

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o creme de leite, o queijo ralado e o sal. Misture bem até formar uma base homogênea.

Acrescente o polvilho azedo aos poucos, mexendo até que a massa fique consistente e desgrude das mãos.

Modele bolinhas no tamanho desejado e disponha em uma assadeira levemente untada com óleo.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que fiquem douradas e levemente crocantes por fora.