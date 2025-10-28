Aprenda a fazer pão de queijo com 3 ingredientes, sem ovo, em 30 min

Uma receita simples e com sabor de lanche mineiro de padaria: é assim que o pão de queijo de três ingredientes vem conquistando espaço nas redes sociais. Feito sem ovo e com uma textura leve por dentro e crocante por fora, o preparo é tão rápido que dá vontade de repetir logo em seguida.
Leia também
-
Pão de queijo é um dos 10 melhores pratos de café da manhã do mundo
-
Receita de pão de queijo de frigideira pronto em 10 minutos
-
5 versões leves de pão de queijo para manter a dieta em dia
-
Aprenda a preparar pão de queijo de frigideira sem mistério
A combinação de queijo, creme de leite e polvilho azedo é o segredo dessa versão expressa do clássico brasileiro. É misturar, modelar e levar ao forno, sem liquidificador, sem bagunça e com resultado digno de elogios. Confira a receita completa!
Ingredientes
- 200 g de creme de leite
- 200 g de queijo (muçarela, parmesão, minas padrão ou meia cura)
- 2 xícaras (aproximadamente) de polvilho azedo
- 1 pitada de sal a gosto
6 imagensFechar modal.1 de 6
Para começar a cozinhar, comece com receitas simples, leia a receita atentamente e siga o passo a passo
Getty Images2 de 6
Mantenha a organização na cozinha, utilizando utensílios básicos e garantindo que facas estejam afiadas
Getty Images3 de 6
Além disso, preaqueça panelas e fornos e use fogo baixo para evitar queimar os alimentos, e preste atenção aos sinais da comida, como cheiro e cor
Getty Images4 de 6
Separe e meça todos os ingredientes antes de acender o fogo. Isso evita que você perca tempo procurando algo no meio do preparo
Getty Images5 de 6
Para iniciantes, o fogo baixo ou médio é ideal, pois dá mais tempo para reagir e evitar que a comida queime
Getty Images6 de 6
É normal que as primeiras tentativas não sejam perfeitas. Cozinhar é um processo de aprendizado
Getty Images
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o creme de leite, o queijo ralado e o sal. Misture bem até formar uma base homogênea.
Acrescente o polvilho azedo aos poucos, mexendo até que a massa fique consistente e desgrude das mãos.
Modele bolinhas no tamanho desejado e disponha em uma assadeira levemente untada com óleo.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que fiquem douradas e levemente crocantes por fora.