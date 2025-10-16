16/10/2025
Aprenda: o truque de chef para deixar o alho e óleo cremoso e perfeito

Poucos pratos têm tanta fama de “fáceis” quanto o espaguete alho e óleo. Com poucos ingredientes, preparo rápido e fama de salva-vidas da cozinha, ele aparece tanto no improviso de um jantar quanto nas mesas mais elegantes. Mas será que todo mundo sabe mesmo fazer um bom macarrão ao alho e óleo?

Para o chef Ville Della Penna, o segredo está longe de ser só “fritar alho e jogar o macarrão”. O truque está na técnica — e é ela quem transforma o que poderia ser um prato seco e sem graça em algo cremoso, cheio de sabor e aroma envolvente. “É uma receita simples, mas que exige atenção. Quando bem feita, fica com aquela textura brilhante e aveludada que gruda no macarrão. É isso que dá prazer em comer”, resume o chef.

Receita de espaguete alho e óleo  por Ville Della Penna

Ingredientes (serve 2 pessoas):

  • 250g de espaguete grano duro (meia embalagem)
  • 12 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 1 colher de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara da água do cozimento da massa
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

  1. Cozinhe o espaguete em água fervente com sal, até ficar al dente. Não passe do ponto. Reserve 1/2 xícara da água do cozimento.
  2. Em uma frigideira de fundo grosso, aqueça em temperatura média e refogue o alho picado até começar a soltar aroma — sem deixar dourar demais.
  3. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem.
  4. Aos poucos, adicione a água do cozimento reservada, mexendo sempre para formar um molho cremoso e translúcido.
  5. Junte a salsa picada e incorpore o espaguete.
  6. Mexa com energia, na própria frigideira, para envolver toda a massa no molho.
  7. Sirva imediatamente, finalizando com queijo ralado e um fio generoso de azeite.

foto colorida macarrão alho e óleoSe o alho passar do ponto, ele queima rápido, amarga e estraga seu macarrão

Dicas do chef para não errar:

  1. Água do cozimento — o ingrediente secreto: o primeiro truque está em não desperdiçar a água da panela. Segundo Ville, ela é rica em amido liberado pela massa, o que ajuda a dar corpo ao molho. “Essa água é ouro na cozinha italiana. Ela ajuda a ligar os ingredientes e traz uma cremosidade que só ela consegue”, explica.
  2. Emulsionar bem muda tudo: não basta misturar — é preciso mexer com energia no final. Essa etapa, chamada de emulsão, faz com que o amido, o azeite e a água do molho se combinem de forma estável e criem uma textura sedosa. “É aqui que o molho se transforma em algo aveludado, que envolve a massa. Não é só jogar e servir”, reforça o chef.
  3. O ponto do alho faz toda a diferença: dourar demais o alho é um erro comum — e que compromete o sabor. Para Ville, o ideal é refogar até ele liberar o aroma, mas sem escurecer. “Se passou do ponto, o alho amarga e rouba o protagonismo do prato. Ele tem que perfumar, não dominar.”
  4. Escolha a panela certa: a última dica de ouro do chef parece simples, mas é decisiva: use uma frigideira de fundo grosso, que mantenha a temperatura estável e distribua bem o calor. “Panelas finas queimam o alho rápido demais e atrapalham a textura do molho. Para fazer bem feito, invista numa panela de qualidade.”

Alho e óleo, quando bem feito, não é apenas um prato simples — é um ritual de técnica e respeito aos ingredientes. E como todo bom clássico, ele prova que o sabor está justamente na sutileza das escolhas.

