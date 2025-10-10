Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona

O apresentador e modelo venezuelano Emilio Sueños, conhecido como o “Ken venezuelano”, morreu na última quinta-feira (9), aos 41 anos, vítima de um infarto causado pelo uso excessivo de testosterona. Segundo relatos de uma amiga próxima, ele começou apresentando sintomas parecidos com os de uma gripe, mas o quadro evoluiu rapidamente para uma complicação cardíaca fatal.

Emilio, cujo nome verdadeiro era Emilio Garcia, vinha aplicando injeções de testosterona para corrigir um procedimento estético malsucedido e, ao mesmo tempo, aumentar a massa muscular em preparação para uma competição de fisiculturismo. De acordo com a amiga Ivanna Melgar, os primeiros sinais de alerta surgiram em setembro. “Ele começou a tossir e não conseguia respirar de uma hora para outra. Me mandou áudios dizendo que não era gripe, mas que simplesmente não conseguia respirar”, contou à imprensa local.

No dia 1º de outubro, o apresentador desmaiou e foi levado às pressas ao Hospital Geral Guasmo Sur, em Guayaquil, onde foi internado na UTI. Exames indicaram que o coração de Emilio havia crescido de forma anormal, apresentando uma inflamação severa provocada pelo uso excessivo de hormônio anabolizante.

Ivanna revelou ainda que o amigo aplicava o hormônio de maneira inadequada. “O problema piorou porque ele injetou o hormônio no braço e não nas nádegas, já que tinha biopolímeros naquela região. O coração não aguentou e um dos pulmões também foi danificado”, relatou.

Os médicos tentaram reverter o quadro por meio de transfusões de sangue para eliminar o excesso de testosterona no organismo, mas o tratamento não teve sucesso. Emilio não resistiu e faleceu poucos dias depois de ser internado.