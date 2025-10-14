Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs

O apresentador Angelo Campos, conhecido por comandar o programa “Perrengue”, da Band, emocionou os seguidores ao relatar nas redes sociais o drama de saúde que enfrentou há um mês.

Em vídeo publicado no Instagram na noite de segunda-feira (13/10), o comunicador revelou que precisou passar por uma cirurgia cardíaca complexa de 12 horas, após ser diagnosticado com síndrome aórtica aguda — condição grave que causa o rompimento da aorta, principal artéria do corpo humano.

“Senti uma dor muito forte no peito e achei que fosse um infarto. Corri para o hospital e descobri que minha aorta tinha rasgado. Fiquei a milímetros de uma hemorragia fatal”, contou Angelo.

Durante o procedimento, ele precisou ter os rins paralisados temporariamente e passou por sessões de hemodiálise. No pós-operatório, o apresentador sofreu três AVCs, que deixaram seu lado esquerdo do corpo paralisado.

Recuperação e reabilitação intensiva

Angelo contou que está passando por um processo de reabilitação motora e fonoaudiológica para recuperar os movimentos e a fala.

“Tudo precisa voltar a funcionar — minha mão, meu pé. Estou fazendo fisioterapia, fono e terapia ocupacional. Sei que ainda estou falando devagar, mas estou me recuperando”, afirmou.

Apesar das sequelas, o apresentador mantém o bom humor e o otimismo que o consagraram na TV.

“Deu tudo certo, foi pra ser superado mesmo. Logo logo, tá mais perto que longe, estou voltando”, garantiu.

Agradecimento aos fãs

Angelo finalizou o desabafo agradecendo o carinho e as mensagens de apoio que vem recebendo:

“Não tenho palavras pra agradecer. Todo mundo tem me ajudado muito pra que eu me recupere o mais rápido possível.”

Fonte: Instagram / Band

✍️ Redigido por ContilNet