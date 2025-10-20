Apresentador da Jovem Pan se estressa e quase chega às vias de fato nos bastidores da emissora

André Marinho, apresentador da Jovem Pan e irmão da cantora Giulia Be, quase saiu na porrada com uma pessoa de sua equipe durante uma gravação de merchandising na tarde desta segunda-feira (20/10).

Fontes que presenciaram o barraco relataram à reportagem do portal LeoDias que o integrante do “JP Morning Show” não gostou de ouvir os palpites do funcionário para melhorar seu desempenho frente ao vídeo.

O rapaz em questão trabalha nas operações do digital da emissora de rádio, e no momento em que foi repreendido por tentar aconselhar André, em meio a isso, uma falha técnica deixou vazar um áudio de desabafo no estúdio em que acontecia a gravação.

“Então que se foda! Esse cara é ruim mesmo”, disse o funcionário, sem notar que o ponto estava aberto.

No instante em que ouviu o comentário, André Marinho deixou o estúdio e foi atrás do rapaz. Num primeiro momento, André chegou a dar uma empurrão no funcionário, mas a situação imediatamente apartada por colegas.

A assessoria de comunicação da Jovem Pan disse que não vai comentar o assunto.