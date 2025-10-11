11/10/2025
Apresentadora é demitida após 47 anos na mesma emissora: “Dia difícil”

Escrito por Metrópoles
A apresentadora Dina Aguiar foi demitida da emissora RTP após 47 anos de trabalho. Na última quinta-feira (9/10), ela se despediu do programa Portugal em Direto.

“Obrigada por nos dar o privilégio da sua companhia durante tantos anos. É o fim de um ciclo”, disse ao público.

Aos 72 anos, Dina afirma não ter a intenção de se aposentar. “Hoje é um dia difícil… Obrigada e até um dia destes ou até sempre, se Deus quiser”, completou.

Apresentadora Dina Aguiar

Apresentadora Dina Aguiar

Apresentadora Dina Aguiar

Apresentadora Dina Aguiar

Apresentadora Dina Aguiar

Apresentadora Dina Aguiar

Apresentadora Dina Aguiar

A demissão da jornalista reacendeu o debate sobre o etarismo no telejornalismo. Poucas mulheres conseguem se manter à frente de bancadas após os 60 anos.

No Brasil, o cenário não é diferente: entre as grandes emissoras, apenas Renata Lo Prete, de 61 anos, segue no comando de um telejornal — o Jornal da Globo.

Em junho, Christina Lemos, de 61 anos, foi retirada da bancada do Jornal da Record durante o período de férias. Ao retornar, passou a comandar apenas um quadro dentro do telejornal.

A diferença é evidente quando se trata dos homens. Boris Casoy seguiu como âncora até os 80 anos; Celso Freitas deixou o posto aos 72; e Chico Pinheiro se despediu da TV aos 69.

Atualmente, nomes como César Filho, de 65 anos, seguem no comando do SBT Brasil; William Bonner, de 61, no Jornal Nacional; e Eduardo Oinegue, também de 61, no Jornal da Band.

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

