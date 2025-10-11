Apresentadora é demitida após 47 anos na mesma emissora: “Dia difícil”

A apresentadora Dina Aguiar foi demitida da emissora RTP após 47 anos de trabalho. Na última quinta-feira (9/10), ela se despediu do programa Portugal em Direto.

“Obrigada por nos dar o privilégio da sua companhia durante tantos anos. É o fim de um ciclo”, disse ao público.

Aos 72 anos, Dina afirma não ter a intenção de se aposentar. “Hoje é um dia difícil… Obrigada e até um dia destes ou até sempre, se Deus quiser”, completou.

Apresentadora Dina Aguiar

Apresentadora Dina Aguiar

Apresentadora Dina Aguiar

A demissão da jornalista reacendeu o debate sobre o etarismo no telejornalismo. Poucas mulheres conseguem se manter à frente de bancadas após os 60 anos.

No Brasil, o cenário não é diferente: entre as grandes emissoras, apenas Renata Lo Prete, de 61 anos, segue no comando de um telejornal — o Jornal da Globo.

Em junho, Christina Lemos, de 61 anos, foi retirada da bancada do Jornal da Record durante o período de férias. Ao retornar, passou a comandar apenas um quadro dentro do telejornal.

A diferença é evidente quando se trata dos homens. Boris Casoy seguiu como âncora até os 80 anos; Celso Freitas deixou o posto aos 72; e Chico Pinheiro se despediu da TV aos 69.

Atualmente, nomes como César Filho, de 65 anos, seguem no comando do SBT Brasil; William Bonner, de 61, no Jornal Nacional; e Eduardo Oinegue, também de 61, no Jornal da Band.