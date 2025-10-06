“aquela-praga-que-governou-antes-de-mim”,-insinua-lula-sobre-bolsonaro

Sem citar nominalmente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como “aquela praga” que governou o país. O chefe do Executivo teceu críticas ao ex-mandatário nesta segunda-feira (6/10) durante cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Imperatriz, no Maranhão.

“Por Deus do céu, eu não sei o que aquela praga que governou antes de mim veio fazer nesse país. Eu não sei. Por Deus do céu que eu não sei. Como é que alguém acaba com o programa do Minha Casa, Minha Vida, que é o maior programa habitacional já feito na história desse país?”, disse o presidente.

A referência ocorreu após Lula falar sobre o momento em que um conjunto habitacional da cidade sofreu algamento e, segundo ele, “perdeu mais de 100 casas porque não tinha drenagem correta”.

Em janeiro de 2021, quando assumiu a presidência, Bolsonaro descontinuou o Minha Casa, Minha Vida, programa habitacional criado na gestão de Dilma Rousseff (PT) e instituiu o Programa Casa Verde e Amarela.

Em Imperatriz, Lula também falou sobre o projeto de lei de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, recém-aprovado na Câmara dos Deputados.

O chefe do Executivo acredita que ele também será aprovado no Senado Federal, e seguirá para sanção presidencial. A proposta era uma promessa eleitoral do petista.

Na ocasião, o presidente também adiantou que vai anunciar, ainda neste mês, projetos que criam Universidade do Esporte e dos Povos Indígenas em Brasília. Segundo ele, a iniciativa servirá para que o governo “zere o compromisso que a elite brasileira tem”.