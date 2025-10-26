26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

“Aqui é pé quente”: Virginia e Duda Freire comemoram a vitória do Real Madrid

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“aqui-e-pe-quente”:-virginia-e-duda-freire-comemoram-a-vitoria-do-real-madrid

Virginia Fonseca e sua melhor amiga, Duda Freire, viveram a emoção de um clássico direto do camarote no Santiago Bernabéu, neste domingo (26/10). Nas redes sociais, a influenciadora publicou um vídeo das duas vibrando com a vitória do Real Madrid: “Aqui é pé quente, meus amigos”. O time de Vini Jr. levou a melhor contra o Barcelona mesmo com três gols anulados.

Aos domingos, Virginia costuma ficar sem usar o celular por conta de uma promessa e, por isso, não fez publicações sobre o jogo. No entanto, Duda manteve os seguidores atualizados e compartilhou a reação das duas tanto ao primeiro gol, que foi anulado, quanto ao segundo. No final, elas celebraram a vitória de 2 a 1, mesmo com o time contabilizando diversos gols anulados.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Virginia vibra em gol do Real MadridFoto/Instagram
Foto/Instagram
Foto/Instagram
Mbappé e Arda Guler comemoram no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid
Mbappé e Arda Guler comemoram no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid
Mbappé comemora no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid
Mbappé comemora no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid
Vini Jr. se revoltou ao ser substituído no Santiago Bernabéu/ Reprodução
Vini Jr. se revoltou ao ser substituído no Santiago Bernabéu/ Reprodução
Bellingham e Mbappé foram os autores dos gols do Real Madrid / Reprodução: Real Madrid
Bellingham e Mbappé foram os autores dos gols do Real Madrid / Reprodução: Real Madrid

Leia Também

A influenciadora apareceu ao lado da amiga e vibrou de forma discreta, mas parecia feliz com a vitória do Real Madrid. Vale lembrar que Virginia desembarcou em Madrid na manhã do último sábado (26/10) para se reencontrar com o jogador, a primeira vez desde que ela havia colocado ponto final no relacionamento, mas depois que Vini Jr. fez um pedido de desculpas público, ela decidiu reconsiderar.

Em entrevista ao portal diretamente do aeroporto, Virginia afirmou que estava animada para acompanhar o clássico e que, claro, torcia para o Real Madrid levar a melhor. Ela ainda contou que esperava um gol de Vini Jr., mas o craque não marcou desta vez: “Tomara que o Real ganhe, né? Tô torcendo, vai dar certo (…) Tomara que tenha, né (gol de Vini Jr.)?”, comentou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost