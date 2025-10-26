“Aqui é pé quente”: Virginia e Duda Freire comemoram a vitória do Real Madrid

Virginia Fonseca e sua melhor amiga, Duda Freire, viveram a emoção de um clássico direto do camarote no Santiago Bernabéu, neste domingo (26/10). Nas redes sociais, a influenciadora publicou um vídeo das duas vibrando com a vitória do Real Madrid: “Aqui é pé quente, meus amigos”. O time de Vini Jr. levou a melhor contra o Barcelona mesmo com três gols anulados.

Aos domingos, Virginia costuma ficar sem usar o celular por conta de uma promessa e, por isso, não fez publicações sobre o jogo. No entanto, Duda manteve os seguidores atualizados e compartilhou a reação das duas tanto ao primeiro gol, que foi anulado, quanto ao segundo. No final, elas celebraram a vitória de 2 a 1, mesmo com o time contabilizando diversos gols anulados.

Virginia vibra em gol do Real Madrid Foto/Instagram Foto/Instagram Mbappé e Arda Guler comemoram no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid Mbappé comemora no Santiago Bernabéu / Reprodução: Real Madrid Vini Jr. se revoltou ao ser substituído no Santiago Bernabéu/ Reprodução Bellingham e Mbappé foram os autores dos gols do Real Madrid / Reprodução: Real Madrid

A influenciadora apareceu ao lado da amiga e vibrou de forma discreta, mas parecia feliz com a vitória do Real Madrid. Vale lembrar que Virginia desembarcou em Madrid na manhã do último sábado (26/10) para se reencontrar com o jogador, a primeira vez desde que ela havia colocado ponto final no relacionamento, mas depois que Vini Jr. fez um pedido de desculpas público, ela decidiu reconsiderar.

Em entrevista ao portal diretamente do aeroporto, Virginia afirmou que estava animada para acompanhar o clássico e que, claro, torcia para o Real Madrid levar a melhor. Ela ainda contou que esperava um gol de Vini Jr., mas o craque não marcou desta vez: “Tomara que o Real ganhe, né? Tô torcendo, vai dar certo (…) Tomara que tenha, né (gol de Vini Jr.)?”, comentou.