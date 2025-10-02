02/10/2025
Arapoanga fica sem energia durante seis horas nesta sexta (3/10)

Quem mora no Arapoanga deve ficar atento. Nesta sexta-feira (3/10), o fornecimento de energia elétrica será interrompido, das 8h às 14h.

A suspensão afetará toda a região administrativa, segundo a Neoenergia Brasília, e ocorrerá para que sejam realizados serviços de manutenção da rede elétrica.

De acordo com a companhia, a interrupção temporária é necessária para a execução segura dos trabalhos, além de servir como proteção para a população.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que seja utilizado um aparelho adaptado.

