arapoanga-fica-sem-energia-durante-seis-horas-nesta-sexta-(3/10)

Quem mora no Arapoanga deve ficar atento. Nesta sexta-feira (3/10), o fornecimento de energia elétrica será interrompido, das 8h às 14h.
A suspensão afetará toda a região administrativa, segundo a Neoenergia Brasília, e ocorrerá para que sejam realizados serviços de manutenção da rede elétrica.
De acordo com a companhia, a interrupção temporária é necessária para a execução segura dos trabalhos, além de servir como proteção para a população.
Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.
Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que seja utilizado um aparelho adaptado.