16/10/2025
Universo POP
Árbitro relata agressões em Fortaleza x Vasco após apito final; veja

Na noite da última quarta-feira (15/10), o Vasco venceu o Fortaleza por 2 x 0 pelo Brasileirão. A partida foi bastante brigada, com Wilton Pereira Sampaio distribuindo seis cartões amarelos e quatro vermelhos. Na súmula, o árbitro relatou agressões depois de uma confusão após o apito final.

“Informo que após o término do jogo houve uma confusão generalizada entre os atletas e comissões de ambas as equipes, sendo necessária a interversão de seguranças e outros membros das comissões técnicas. Os atletas envolvidos nas agressões foram relatados no campo das expulsões”, discorreu Wilton Pereira Sampaio.

Confusão no fim de jogo entre Fortaleza x Vasco

Na parte da súmula que relata as expulsões, o árbitro escreveu que Pablo e Kusevic, ambos do Fortaleza, desferiram socos em dois atletas do Vasco durante a confusão no gramado do Estádio Castelão.

“O atleta Pablo foi expulso de forma direta após o final do jogo, por acertar um soco na cabeça de seu adversário, o atleta de nº 88, Cauan Lucas Barros da Luz. Após essa ação, o mesmo saiu correndo de campo em direção ao seu vestiário”, disse.

Em seguida, ele relatou sobre a agressão de Kusevic:

“Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário nº 85, Matheus Carvalho dos Santos. Informo que não foi possível mostrar o cartão ao atleta no campo de jogo devido a confusão generalizada e o mesmo já se encontrar no vestiário”.

