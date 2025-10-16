Árbitro relata agressões entre jogadores após apito final em Fortaleza x Vasco

A vitória do Vasco sobre o Fortaleza por 2 x 0, na noite de quarta-feira (15/10), pelo Campeonato Brasileiro, terminou em confusão generalizada dentro de campo.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou em súmula que houve agressões físicas entre jogadores e membros das comissões técnicas logo após o apito final no Estádio Castelão, em Fortaleza.

“Informo que após o término do jogo houve uma confusão generalizada entre os atletas e comissões de ambas as equipes, sendo necessária a intervenção de seguranças e outros membros das comissões técnicas. Os atletas envolvidos nas agressões foram relatados no campo das expulsões”, descreveu o árbitro.

Durante a partida, Sampaio já havia aplicado seis cartões amarelos e quatro vermelhos, o que refletiu o clima tenso dentro de campo.

👊 Socos e correria após o jogo

Na súmula, o árbitro citou que Pablo e Kusevic, ambos do Fortaleza, foram expulsos de forma direta por agredirem jogadores do Vasco.

“O atleta Pablo foi expulso de forma direta após o final do jogo, por acertar um soco na cabeça de seu adversário, o atleta nº 88, Cauan Lucas Barros da Luz. Após essa ação, o mesmo saiu correndo de campo em direção ao seu vestiário”, relatou.

Em seguida, Wilton Pereira Sampaio também registrou a agressão de Kusevic:

“Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário nº 85, Matheus Carvalho dos Santos. Informo que não foi possível mostrar o cartão ao atleta no campo de jogo devido à confusão generalizada e o mesmo já se encontrar no vestiário.”

⚽ Próximos passos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve encaminhar a súmula ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que pode abrir processos disciplinares contra os atletas envolvidos.

Tanto Fortaleza quanto Vasco ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o episódio.

Confusão no fim de jogo entre Fortaleza x Vasco 🎥: @soufuteboles pic.twitter.com/wFqUe9sM0r — estresse1918 (@estresse1918) October 16, 2025

Fonte: Metrópoles e CBF

✍️ Redigido por ContilNet