“Arcanjo Renegado”: Marcello Melo Jr. celebra sucesso da série e garante novas temporadas

O ator Marcello Melo Jr. celebrou o impacto de “Arcanjo Renegado” em sua carreira e destacou a importância do criador José Júnior no sucesso da produção. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, o artista definiu o projeto como “um divisor de águas” e uma realização pessoal.

“’Arcanjo Renegado’ para mim foi um presente. O José Júnior é um cara incrível, um criador de sonhos e realizador. Ele já tinha fundado o AfroReggae e, agora, com o AfroReggae Audiovisual, dá oportunidade para muitas pessoas que nunca tiveram contato com o cinema”, afirmou.

Marcello ressaltou ainda a diversidade do elenco e o espaço aberto para novos talentos vindos de diferentes contextos: “A gente desconstrói muita coisa. Muita gente legal chegou com o Mamelão, o Tezeta, o Maneirinho, a Graciane. Colher pessoas desse universo e trazê-las é uma troca muito presente”, contou. O ator revelou que as gravações da quinta temporada já foram concluídas e adiantou o calendário de lançamentos da série.

“A gente acabou de filmar a quinta temporada. A quarta será lançada agora em novembro, e a sexta já está aprovada para o ano que vem. Não vai faltar Arcanjo Renegado”, comemorou. Marcello encerrou destacando o carinho do público e o sentimento de missão cumprida: “O sucesso é resultado de amor, dedicação e entrega. Todo mundo para na rua, pergunta, fica ansioso e que bom. Isso mostra que o trabalho toca as pessoas”.