Áreas de duas regiões do DF ficarão sem energia nesta quarta (29/10)

Endereços de Planaltina e Samambaia terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta quarta-feira (29/10) para execução de serviços de manutenção da rede elétrica.

Em Planaltina, a interrupção será no Setor Residencial Leste, quadras 02, 03, e 04, das 9h às 15h. Já em Samambaia, o fornecimento ficará suspenso nas QS 103 e 105, das 9h às 16h.

De acordo com a Neoenergia, a suspensão ocorre para garantir a segurança dos profissionais e da população.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.