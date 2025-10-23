23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Áreas do DF ficarão seis horas sem energia nesta sexta-feira (24/10)

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
areas-do-df-ficarao-seis-horas-sem-energia-nesta-sexta-feira-(24/10)

Moradores do Arapoanga e de núcleos rurais próximos à região administrativa devem ficar atentos. Nesta sexta-feira (24/10), o fornecimento de energia será temporariamente interrompido.

Os desligamentos ocorrerão das 10h às 16h em todo o Arapoanga, abrangendo ainda o Núcleo Rural Rajadinha, Km 15, Quadra 2, Conjunto B, e o Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, DF-250, Km 85, Chácara 8.

Segundo a Neoenergia, a interrupção no fornecimento é para que sejam executados serviços de manutenção da rede elétrica nos locais.

Leia também

A medida, segundo a companhia, é necessária para garantir a segurança das equipes durante a execução dos trabalhos e para oferecer mais qualidade e estabilidade no abastecimento de energia.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que um aparelho adaptado seja utilizado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost