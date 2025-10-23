Áreas do DF ficarão seis horas sem energia nesta sexta-feira (24/10)

Moradores do Arapoanga e de núcleos rurais próximos à região administrativa devem ficar atentos. Nesta sexta-feira (24/10), o fornecimento de energia será temporariamente interrompido.

Os desligamentos ocorrerão das 10h às 16h em todo o Arapoanga, abrangendo ainda o Núcleo Rural Rajadinha, Km 15, Quadra 2, Conjunto B, e o Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, DF-250, Km 85, Chácara 8.

Segundo a Neoenergia, a interrupção no fornecimento é para que sejam executados serviços de manutenção da rede elétrica nos locais.

A medida, segundo a companhia, é necessária para garantir a segurança das equipes durante a execução dos trabalhos e para oferecer mais qualidade e estabilidade no abastecimento de energia.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que um aparelho adaptado seja utilizado.