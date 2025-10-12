12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Arena e arquibancada: polícia invade rinha de galo e prende 24 pessoas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
arena-e-arquibancada:-policia-invade-rinha-de-galo-e-prende-24-pessoas

Um campeonato clandestino de rinha de galo, com estrutura profissionalizada, que ocorria em um sítio do distrito de São Vicente, em Araruama, no Rio de Janeiro (RJ) foi interrompido por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), nesse sábado (11/10). A ação culminou na prisão de 24 pessoas.

Segundo as investigações, os campeonatos clandestinos aconteciam com frequência em uma arena, onde aconteciam as lutas entre os animais, e arquibancadas para o público. Depois de recebidas, as apostas ilegais eram formalizadas por uma tabela exposta para todos os presentes.

Leia também

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, investigadores deflagraram uma ação no endereço e encontraram o campeonato clandestino em pleno funcionamento. No local, havia 90 indivíduos, que estavam promovendo, participando ou assistindo as lutas. Todos foram conduzidos para delegacia e são investigados.

Entre eles, 24 pessoas foram presas, sendo 21 pelos crimes de maus-tratos a animais, associação criminosa e contravenção em jogos de azar. Dois indivíduos foram presos por porte ilegal de arma e, contra um homem, foi cumprido um mandado de prisão.

Animais feridos

As equipes também resgataram 40 animais, sendo que alguns deles estavam com lesões visíveis depois de participarem de lutas uns contra os outros. Eles foram encaminhados ao veterinário para receberem cuidados apropriados e, posteriormente, irão para abrigos.

Os agentes ainda apreenderam duas armas de fogo no local. Contra um dos homens abordados, pendia um mandado de prisão por uma tentativa de homicídio ocorrida no início deste ano, na Rua das Pedras, em Búzios.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost