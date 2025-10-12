Arena e arquibancada: polícia invade rinha de galo e prende 24 pessoas

Um campeonato clandestino de rinha de galo, com estrutura profissionalizada, que ocorria em um sítio do distrito de São Vicente, em Araruama, no Rio de Janeiro (RJ) foi interrompido por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), nesse sábado (11/10). A ação culminou na prisão de 24 pessoas.

Segundo as investigações, os campeonatos clandestinos aconteciam com frequência em uma arena, onde aconteciam as lutas entre os animais, e arquibancadas para o público. Depois de recebidas, as apostas ilegais eram formalizadas por uma tabela exposta para todos os presentes.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, investigadores deflagraram uma ação no endereço e encontraram o campeonato clandestino em pleno funcionamento. No local, havia 90 indivíduos, que estavam promovendo, participando ou assistindo as lutas. Todos foram conduzidos para delegacia e são investigados.

Entre eles, 24 pessoas foram presas, sendo 21 pelos crimes de maus-tratos a animais, associação criminosa e contravenção em jogos de azar. Dois indivíduos foram presos por porte ilegal de arma e, contra um homem, foi cumprido um mandado de prisão.

Animais feridos

As equipes também resgataram 40 animais, sendo que alguns deles estavam com lesões visíveis depois de participarem de lutas uns contra os outros. Eles foram encaminhados ao veterinário para receberem cuidados apropriados e, posteriormente, irão para abrigos.

Os agentes ainda apreenderam duas armas de fogo no local. Contra um dos homens abordados, pendia um mandado de prisão por uma tentativa de homicídio ocorrida no início deste ano, na Rua das Pedras, em Búzios.