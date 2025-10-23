argentina:-javier-milei-escolhe-pablo-quirno-como-novo-chanceler

A poucos dias das eleições legislativas, o governo da Argentina anunciou uma mudança estratégica no gabinete. O presidente Javier Milei nomeou, nesta quinta-feira (23/10), Pablo Quirno, atual secretário da Fazenda e homem de confiança do ministro da Economia, Luis Caputo, como novo ministro das Relações Exteriores.

Quirno assume o cargo deixado por Gerardo Werthein, que apresentou a renúncia nessa quarta-feira (22/10). A saída do chanceler já era especulada diante da crise que permeia o governo de Milei.

O comunicado oficial da Casa Rosada confirmou a nomeação e exaltou o papel de Quirno como “membro-chave da equipe econômica que conseguiu evitar a maior crise da história do país e peça fundamental na construção do milagre argentino”.

A nota também afirmou que a mudança reforça a integração entre os ministérios da Economia e das Relações Exteriores, além de marcar uma nova fase do governo Milei, pautada por uma visão pró-mercado e de abertura internacional.

Apesar do tom elogioso, fontes ouvidas pelo jornal Clarín revelaram desconforto dentro do governo com a saída de Werthein. A equipe presidencial esperava manter a estabilidade ministerial até o fim das eleições de domingo (26/10), porém a renúncia antecipada forçou a Casa Rosada a agir rapidamente.

Minutos após o anúncio, o novo chanceler agradeceu publicamente ao presidente e ao ministro da Economia. “É uma honra assumir esta nova responsabilidade. Muito obrigado ao presidente Milei pela confiança e ao ministro Luis Caputo por tantos desafios compartilhados. Continuaremos trabalhando em equipe!”, escreveu o novo chanceler nas redes sociais.

Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!

Um economista como chanceler

Economista formado pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Quirno construiu uma carreira sólida no setor financeiro internacional. Foi diretor do JP Morgan em Nova York e integrou o comitê regional da instituição para a América Latina.

Já no governo argentino, teve papel decisivo nas negociações com a administração de Donald Trump, que resultaram em um pacote de apoio de US$ 20 bilhões via Departamento do Tesouro norte-americano, sob liderança de Scott Bessent.

Segundo o comunicado oficial, a gestão de Quirno será orientada pela abertura comercial e pela aproximação com os Estados Unidos e outros aliados ocidentais. “O novo ministro trabalhará para consolidar a reinserção da República Argentina no Ocidente e continuará promovendo a batalha cultural liderada pelo presidente Milei, em defesa dos valores ocidentais e das ideias de liberdade”, diz o texto.