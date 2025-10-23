23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

Argentina: Javier Milei escolhe Pablo Quirno como novo chanceler

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
argentina:-javier-milei-escolhe-pablo-quirno-como-novo-chanceler

A poucos dias das eleições legislativas, o governo da Argentina anunciou uma mudança estratégica no gabinete. O presidente Javier Milei nomeou, nesta quinta-feira (23/10), Pablo Quirno, atual secretário da Fazenda e homem de confiança do ministro da Economia, Luis Caputo, como novo ministro das Relações Exteriores.

Quirno assume o cargo deixado por Gerardo Werthein, que apresentou a renúncia nessa quarta-feira (22/10). A saída do chanceler já era especulada diante da crise que permeia o governo de Milei.

O comunicado oficial da Casa Rosada confirmou a nomeação e exaltou o papel de Quirno como “membro-chave da equipe econômica que conseguiu evitar a maior crise da história do país e peça fundamental na construção do milagre argentino”.

A nota também afirmou que a mudança reforça a integração entre os ministérios da Economia e das Relações Exteriores, além de marcar uma nova fase do governo Milei, pautada por uma visão pró-mercado e de abertura internacional.

Leia também

Apesar do tom elogioso, fontes ouvidas pelo jornal Clarín revelaram desconforto dentro do governo com a saída de Werthein. A equipe presidencial esperava manter a estabilidade ministerial até o fim das eleições de domingo (26/10), porém a renúncia antecipada forçou a Casa Rosada a agir rapidamente.

Minutos após o anúncio, o novo chanceler agradeceu publicamente ao presidente e ao ministro da Economia. “É uma honra assumir esta nova responsabilidade. Muito obrigado ao presidente Milei pela confiança e ao ministro Luis Caputo por tantos desafios compartilhados. Continuaremos trabalhando em equipe!”, escreveu o novo chanceler nas redes sociais.

Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!
🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/zQAwAJwNQQ

— Pablo Quirno (@pabloquirno) October 23, 2025

Um economista como chanceler

Economista formado pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Quirno construiu uma carreira sólida no setor financeiro internacional. Foi diretor do JP Morgan em Nova York e integrou o comitê regional da instituição para a América Latina.

Já no governo argentino, teve papel decisivo nas negociações com a administração de Donald Trump, que resultaram em um pacote de apoio de US$ 20 bilhões via Departamento do Tesouro norte-americano, sob liderança de Scott Bessent.

Segundo o comunicado oficial, a gestão de Quirno  será orientada pela abertura comercial e pela aproximação com os Estados Unidos e outros aliados ocidentais. “O novo ministro trabalhará para consolidar a reinserção da República Argentina no Ocidente e continuará promovendo a batalha cultural liderada pelo presidente Milei, em defesa dos valores ocidentais e das ideias de liberdade”, diz o texto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost