Argentina oficializa acordo de US$ 20 bi com os EUA para reforçar reservas e estabilizar economia

A Argentina oficializou na manhã desta segunda-feira (20/10) um acordo de swap cambial que garantirá uma linha de financiamento de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 108,7 bilhões) com os Estados Unidos. O acordo faz parte de um plano de estabilização cambial.

“O objetivo deste acordo é contribuir para a estabilidade macroeconômica da Argentina, com ênfase especial na preservação da estabilidade de preços e na promoção do crescimento econômico sustentável”, afirmou a autoridade monetária em nota.

O swap cambial é um acordo temporário de troca de moedas entre países. Ele serve para aumentar as reservas internacionais e dar mais estabilidade à economia. Assim, um país consegue acesso a moeda estrangeira sem precisar fazer um empréstimo comum. Depois de um tempo, cada país devolve o que recebeu, com correções de juros ou câmbio.

Além desse auxílio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda prometeu ao mandatário argentino, Javier Milei, outros R$ 20 bilhões, em recursos públicos e privados, desde que ele alcance um bom resultados nas urnas nas eleições de domingo (26/10).

À imprensa, no último domingo (19/10), Trump justificou o auxílio: “Eles [argentinos] não têm dinheiro (…), estão lutando para sobreviver”.

