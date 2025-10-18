Arlindo Cruz é homenageado por família e amigos no Caldeirão com Mion

Arlindo Cruz foi homenageado no Caldeirão com Mion deste sábado (18/10). O sambista, que morreu em agosto deste ano, aos 66 anos, foi celebrado por familiares e amigos no programa da TV Globo.

“A gente tem que agradecer por ter sido feliz e por ter vivido no mesmo momento que ele. Viver com a poesia, com a inspiração, com a alegria, com o bom humor e até com o mau-humor. É muito importante cuidar desse legado para que as próximas gerações possam aproveitar a obra, o legado e a simplicidade do Arlindo”, disse Babi Cruz.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Caldeirão com Mion com amigos e família de Arlindo Cruz

Reprodução/TV Globo 2 de 3

Arlindinho e o pai, Arlindo Cruz

Reprodução 3 de 3

O cantor Arlindo Cruz

Instagram/Reprodução

Leia também

O momento contou com a presença da viúva Babi Cruz, dos filhos Flora Cruz e Arlindinho e amigos como Douglas Silva, Erika Januza, Viviane Araújo, Feyjão, Diogo Nogueira, Thaís Macedo e mais.

O programa teve a apresentação de grandes sucessos de Arlindo Cruz e vídeos enviados por amigos que não conseguiram comparecer a homenagem, como Regina Casé.

“Amo esse homem, tenho uma admiração e acho ele realmente o sambista perfeito. Além de ser um cara engraçado pra caramba que matava a gente de rir.”

Martinho da Vila também mandou seu recado: “Arlindo Cruz era uma pessoa alegre, bom amigo e grande músico, que descansou e desfalcou a constelação da música popular brasileira”.