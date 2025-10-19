19/10/2025
Universo POP
Arrascaeta é vítima de tentativa de assalto ao sair do Maracanã

O meio-campista Giorgian de Arrascaeta foi vítima de uma tentativa de assalto ao deixar o Maracanã após a vitória do Flamengo por 3 x 2 contra o Palmeiras neste domingo (19/10). O jogador lamentou o ocorrido nas redes sociais, mas tranquilizou os torcedores e fãs ao informar que ele e sua família estão bem.

Confira:

7 anos no Flamengo 1era tentativa de asalto saindo do Maracanã
Que momento desagradável pasamos com a família
Graças a Deus estamos todos bem 🙏

— GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) October 19, 2025

Arrascaeta não deu mais detalhes sobre o ocorrido. O meia foi um dos protagonistas da vitória do Rubro-Negro diante do Palmeiras, neste domingo. Ele abriu o placar na primeira etapa e empatou na artilharia da competição com Kaio Jorge, do Cruzeiro.

