Arrascaeta é vítima de tentativa de assalto ao sair do Maracanã

O meio-campista Giorgian de Arrascaeta foi vítima de uma tentativa de assalto ao deixar o Maracanã após a vitória do Flamengo por 3 x 2 contra o Palmeiras neste domingo (19/10). O jogador lamentou o ocorrido nas redes sociais, mas tranquilizou os torcedores e fãs ao informar que ele e sua família estão bem.
Confira:
7 anos no Flamengo 1era tentativa de asalto saindo do Maracanã
Que momento desagradável pasamos com a família
Graças a Deus estamos todos bem
— GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) October 19, 2025
Arrascaeta não deu mais detalhes sobre o ocorrido. O meia foi um dos protagonistas da vitória do Rubro-Negro diante do Palmeiras, neste domingo. Ele abriu o placar na primeira etapa e empatou na artilharia da competição com Kaio Jorge, do Cruzeiro.