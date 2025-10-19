Arrascaeta é vítima de tentativa de assalto na saída do Maracanã

Giorgian de Arrascaeta foi vítima de uma tentativa de assalto, neste domingo (19/10), na saída do Maracanã, após a vitória do Flamengo por 3 a 2 contra o Palmeiras. O meio-campista rubro-negro, que abriu o placar na partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, falou sobre o caso em suas redes sociais.

“Sete anos de Flamengo, primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem”, publicou o camisa 10 no X, o antigo Twitter, sem dar maiores detalhes sobre o ocorrido ou quem especificamente o acompanhava. Ele é casado com Camila Bastiani, que está à espera do 1º filho do casal.

Arrascaeta fez o primeiro gol da partida. Ele abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Jorginho e Pedro também marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Vitor Roque e Gustavo Gómez descontaram para o Palmeiras. Com a vitória, a equipe carioca alcançou a mesma pontuação do adversário, mas segue atrás na tabela pelo número de vitórias.

Vale lembrar que o uruguaio não é o primeiro atleta do clube a ser vítima de tentativa de assalto. Em maio, o carro do goleiro Agustín Rossi foi atingido por quatro tiros na Linha Amarala, via Expressa que liga a Zona Norte à Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os disparos acertaram a porta do motorista, o retrovisor do carona, o vidro do banco de trás e o para-lama de uma das rodas traseiras. O carro era blindado e ninguém foi atingido.

