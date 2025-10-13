13/10/2025
Arrependida? Nada disso! Michelle confirma a Nizam que está apaixonada por Shia

Escrito por Portal Leo Dias
Depois de afirmar que nutre sentimentos por Shia Phoenix, a jornalista Michelle Barros confessou a Nizam, na área externa da sede de “A Fazenda 17”, que ela e o ator estão apaixonados. O peão, que também estava presente, riu e concordou com ela. O envolvimento entre os confinados do reality rural da Record está na boca do povo, já que a ex-global é casada com um empresário e acabou beijando o aliado dentro do programa.

O assunto, que começou a circular no último sábado (11/10), tomou conta das redes sociais. A especulação surgiu depois que Dudu Camargo afirmou que a jornalista estaria vivendo um “romance proibido” com Shia, às escondidas.

Veja as fotos

Foto/Record
Shia se declara para Michelle BarrosFoto/Record
Foto: Reprodução/RecordPlus
Michelle Barros e Shia PhoenixFoto: Reprodução/RecordPlus
Foto: Reprodução/RecordPlus
Michelle Barros e Shia PhoenixFoto: Reprodução/RecordPlus
Foto/Record
Shia se declara para Michelle BarrosFoto/Record
Reprodução: Record TV
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias desvenda o mistério!Reprodução: Record TV

A repercussão aumentou no domingo (12/10), quando Michelle admitiu publicamente que “existe sentimento” pelo ator. O jornalista Gabriel Perline chegou a resgatar um vídeo antigo da ex-global no “SuperPop”, da RedeTV!, em que ela falava sobre o marido, o que surpreendeu os internautas, já que dentro do reality ela também havia dito ser casada.

A jornalista, de 46 anos, e o ator, de 36, reconheceram que há uma atração entre eles, mas decidiram manter apenas a amizade: “De fato, há um sentimento”, disse Michelle, durante o café da manhã, antes de completar: “Só espero não ter magoado muito”. Mesmo antes da polêmica, Michelle já havia mencionado o marido em diferentes momentos dentro da casa.

Em uma das ocasiões, mostrou uma foto dele aos colegas: “Aqui, meu marido, para provar. Meu marido, aqui”, disse, exibindo a imagem.

