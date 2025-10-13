Arroz com carne e linguiça: aposte na receita e surpreenda a família

Para quem quer uma refeição gostosa, com um sabor marcante e que ainda seja rápida de fazer, esse arroz com carne e linguiça é a aposta certeira. A receita, por si só, já é um almoço completo — e o melhor: rende pelo menos seis porções. Ou seja, dá para toda a família se deliciar!

Confira abaixo como preparar a receita:

Receita de arroz com carne e linguiça

Ingredientes

6 colheres (sopa) de óleo

1 gomo de linguiça calabresa em rodelas

500g de alcatra em cubos

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

3 xícaras (chá) de arroz parboilizado cru, lavado e escorrido

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

6 xícaras (chá) de água morna

1 envelope de caldo de carne em pó

Confira o modo de preparo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.