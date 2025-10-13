13/10/2025
Arroz com carne e linguiça: aposte na receita e surpreenda a família

Para quem quer uma refeição gostosa, com um sabor marcante e que ainda seja rápida de fazer, esse arroz com carne e linguiça é a aposta certeira. A receita, por si só, já é um almoço completo — e o melhor: rende pelo menos seis porções. Ou seja, dá para toda a família se deliciar!

Confira abaixo como preparar a receita:

Receita de arroz com carne e linguiça

Ingredientes

  • 6 colheres (sopa) de óleo
  • 1 gomo de linguiça calabresa em rodelas
  • 500g de alcatra em cubos
  • Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 cebola picada
  • 3 xícaras (chá) de arroz parboilizado cru, lavado e escorrido
  • 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
  • 6 xícaras (chá) de água morna
  • 1 envelope de caldo de carne em pó

Confira o modo de preparo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles. 

