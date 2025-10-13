Arroz com carne e linguiça: aposte na receita e surpreenda a família

Para quem quer uma refeição gostosa, com um sabor marcante e que ainda seja rápida de fazer, esse arroz com carne e linguiça é a aposta certeira. A receita, por si só, já é um almoço completo — e o melhor: rende pelo menos seis porções. Ou seja, dá para toda a família se deliciar!
Leia também
-
Lavar o arroz faz diferença? Veja o que a ciência diz sobre o hábito
-
Carne de panela com molho de estrogonofe: aprenda a receita prática
-
Arroz integral mais rápido: chef ensina preparo prático e saboroso
-
Fritada de linguiça com batata: prepare em casa em apenas 40 min
Confira abaixo como preparar a receita:
Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp
Receita de arroz com carne e linguiça
Ingredientes
- 6 colheres (sopa) de óleo
- 1 gomo de linguiça calabresa em rodelas
- 500g de alcatra em cubos
- Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 cebola picada
- 3 xícaras (chá) de arroz parboilizado cru, lavado e escorrido
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 6 xícaras (chá) de água morna
- 1 envelope de caldo de carne em pó
Confira o modo de preparo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.