Arruda deixa PL após uma década no partido

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PL) deixará o PL, após uma década no partido. Ele ainda não confirmou em qual partido vai se filiar.

A saída foi comunicada ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Arruda disse que deixa a sigla “de forma tranquila, com as portas abertas”.

Segundo o ex-governador, a desfiliação ocorre em razão de possíveis novas alianças políticas, mesmo inelegível. “Chegou o momento em que preciso ter um outro perfil, abrir leque de alianças. Prefiro deixá-los a vontade, dentro da zona de conforto, mas sempre com portas abertas. Entrar é fácil, mas o mais importante é saber sair. Estou saindo pela porta da frente. As circunstâncias exigem um novo caminho”, declarou.

Arruda tem se movimentado politicamente de olho nas eleições de 2026. O ex-governador tem esperança de se candidatar com base na recente mudança da Lei da Ficha Limpa, que criou teto de 12 anos de inelegibilidade. Porém, conforme mostrou o Metrópoles, ex-ministros indicam que as alterações não retroagiriam para beneficiar casos como o dele, que foi condenado por improbidade administrativa em ao menos cinco ações oriundas da Operação Caixa de Pandora.