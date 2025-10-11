11/10/2025
Arsenal “de guerra”: casal é preso com fuzis, granadas e drogas em SP

Um casal foi preso em flagrante com um completo arsenal, nessa sexta-feira (10/10), durante uma operação da Polícia Civil em Santos, no litoral de São Paulo. O homem, de 46 anos, que seria um dos chefes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi detido, assim como a namorada, de 44.

Em imóveis ligados aos suspeitos, os agentes apreenderam fuzis, pistolas, granadas e drogas. “Esse tipo de armamento, principalmente o lançador de granada, só é visto em combates de guerra. É um armamento militar e nem todo Exército possui”, explicou à imprensa o delegado Leonardo Amorim Rivau, da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).

Operação com casal preso e arsenal apreendido

  • De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil monitorava a região desde 2024 para identificar envolvidos no tráfico de drogas; do armazenamento à distribuição.
  • “Durante as investigações, a equipe descobriu que os entorpecentes eram guardados em apartamentos vazios que serviam como locais intermediários antes do destino final da droga”, informou a pasta.
  • A polícia detectou que o homem era responsável por dois apartamentos localizados na mesma região.
  • No primeiro imóvel, os agentes encontraram porções de cocaína e crack, além de anotações do tráfico e uma quantia em dinheiro.
  • No segundo, em outro prédio, a responsável pela guarda das armas foi detida.
  • No endereço da mulher, estavam dois fuzis, granadas, uma espingarda, carregadores, três pistolas e um revólver, além de dois tijolos de maconha e meio tijolo de crack.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Entorpecentes de Santos como tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema.

