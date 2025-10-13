Arsenal tem liderança ameaçada após lesão de titular. Confira

O Arsenal, líder da Premier League, confirmou mais uma baixa de Martin Odegaard. O capitão dos Gunners teve uma lesão no joelho antes da pausa para os jogos internacionais. O meio-campista norueguês rompeu o ligamento colateral na vitória do Arsenal diante do West Ham por 4 x 0. O tempo de recuperação ainda não foi divulgado, mas deve desfalcar o plantel até novembro.

A equipe ocupa a primeira colocação da Premier League com 16 pontos, um a mais que o Liverpool, que perdeu a liderança após derrota para o Chelsea. A lesão de Odegaard preocupa Arteta pois deve perder o jogador durante os jogos contra Fullgam, Crystal Palace, Burnley e Sunderland, além dos duelos pela Champions League contra Atlético de Madri e Slavia Praga.

Essa não é a primeira vez que Odegaard vira desfalque no ano. No início da temporada, o norueguês sofreu uma outra lesão que o tirou de campo durante algumas importantes partidas do clube inglês.