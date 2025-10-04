04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Arsenal vence West Ham e assume liderança da Premier League

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
arsenal-vence-west-ham-e-assume-lideranca-da-premier-league

O Arsenal é o novo líder da Premier League. Em jogo realizado neste sábado (4/10), os Gunners venceram o West Ham por 2 x 0 pela sétima rodada do campeonato inglês, e assumiram a ponta da tabela. Os gols do confronto foram marcados por Declan Rice e Bukayo Saka, um em cada tempo do jogo.

Com a vitória, o Arsenal fica na primeira colocação, com 16 pontos. No entanto, caso o Liverpool vença o confronto contra o Chelsea, os Reds retomam a liderança. Por sua vez, o West Ham amarga a 19ª colocação do campeonato.

3 imagensDeclan Rice e Bukayo Saka marcaram os gols da vitóriaO Arsenal é o novo líder da Premier LeagueFechar modal.1 de 3

O Arsenal venceu o West Ham por 2 x 0, na Premier League

Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images2 de 3

Declan Rice e Bukayo Saka marcaram os gols da vitória

Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images3 de 3

O Arsenal é o novo líder da Premier League

Rob Newell – CameraSport via Getty Images

Leia também

No primeiro tempo do jogo, o Arsenal dominou o adversário. Foram mais de 70% de posse de bola, 15 finalizações e um gol. Aos 38 minutos, os donos da casa fizeram boa jogada coletiva, Eze finalizou de dentro da área, Aréola defendeu e, no rebote, Declan Rice estufou as redes.

Na segunda etapa, os Gunners continuaram melhores do que o West Ham, mas não conseguiam ampliar o placar. Até que aos 20 minutos, Timber recebeu lançamento de Zubimendi, avançou com a bola e foi derrubado dentro da área por Diouf. O juiz marcou pênalti no lance e Bukayo Saka marcou o segundo gol em cobrança.

Agora, os times descansam para que as seleções de todo o mundo entrem em campo na Data Fifa. Diante disso, o próximo jogo do Arsenal será apenas no dia 1810, às 13h30, contra o Fulham, no Craven Cottage. Já o West Ham enfrentará o Brentford no dia 2010, às 16h, no Estádio Olímpico de Londres.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost