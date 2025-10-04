Arsenal vence West Ham e assume liderança da Premier League

O Arsenal é o novo líder da Premier League. Em jogo realizado neste sábado (4/10), os Gunners venceram o West Ham por 2 x 0 pela sétima rodada do campeonato inglês, e assumiram a ponta da tabela. Os gols do confronto foram marcados por Declan Rice e Bukayo Saka, um em cada tempo do jogo.

Com a vitória, o Arsenal fica na primeira colocação, com 16 pontos. No entanto, caso o Liverpool vença o confronto contra o Chelsea, os Reds retomam a liderança. Por sua vez, o West Ham amarga a 19ª colocação do campeonato.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O Arsenal venceu o West Ham por 2 x 0, na Premier League

Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images 2 de 3

Declan Rice e Bukayo Saka marcaram os gols da vitória

Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images 3 de 3

O Arsenal é o novo líder da Premier League

Rob Newell – CameraSport via Getty Images

Leia também

No primeiro tempo do jogo, o Arsenal dominou o adversário. Foram mais de 70% de posse de bola, 15 finalizações e um gol. Aos 38 minutos, os donos da casa fizeram boa jogada coletiva, Eze finalizou de dentro da área, Aréola defendeu e, no rebote, Declan Rice estufou as redes.

Na segunda etapa, os Gunners continuaram melhores do que o West Ham, mas não conseguiam ampliar o placar. Até que aos 20 minutos, Timber recebeu lançamento de Zubimendi, avançou com a bola e foi derrubado dentro da área por Diouf. O juiz marcou pênalti no lance e Bukayo Saka marcou o segundo gol em cobrança.

Agora, os times descansam para que as seleções de todo o mundo entrem em campo na Data Fifa. Diante disso, o próximo jogo do Arsenal será apenas no dia 1810, às 13h30, contra o Fulham, no Craven Cottage. Já o West Ham enfrentará o Brentford no dia 2010, às 16h, no Estádio Olímpico de Londres.