09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

Arthur Elias convoca seleção para amistosos contra Inglaterra e Itália

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
arthur-elias-convoca-selecao-para-amistosos-contra-inglaterra-e-italia


Logo Agência Brasil

Campeã da Copa América Feminina, a seleção brasileira voltará a campo modificada para os amistosos fora de casa contra a Inglaterra e Itália, nos dias 25 e 28 de outubro, respectivamente. Nesta quinta-feira (9), o técnico Arthur Elias convocou 23 jogadoras para enfrentar duas potências do futebol europeu como preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. A Inglaterra é bicampeã continental e vice mundial, e a Itália foi semifinalista na última edição da Europa.

“São 10 trocas [na convocação] em relação ao grupo que foi campeão recentemente na Copa América. São situações que eu entendo que são favoráveis para esse processo [de preparação] até 2027”, pontuou o treinador.

Notícias relacionadas:

Entre as que ganharam a primeira chance na amarelinha estão a goleira Carlinha (São Paulo) e a lateral direita Isabela Chagas (PSG, ex-Cruzeiro). As demais alterações no time são retornos, como o da meio-campista Laís Estevan, que ficou fora da Copa América devido a uma lesão. No ataque, estão de volta Bia Zaneratto, Ludmila, Jeniffer e Tainá Maranhão, e na defesa as jogadoras Vitória Calhau (Cruzeiro) e Thaís Ferreira (Coirintians).

Os amistosos serão os primeiros compromissos oficiais da seleção após a conquista da Copa América. Arthur Elias ressaltou a importância de a equipe, vice-campeã olímpica, medir forças com adversárias qualificadas.

“A Inglaterra é uma seleção que a gente estudou muito bem, que com certeza vai nos testar em alto nível, tanto para conseguirmos atacar – tem uma boa defesa, bem compacta – quanto também para tomar os cuidados com a qualidade das atletas, assim como nós temos a qualidade das nossas jogadoras”, detalhou o técnico. “Contra a Itália, o interessante é que é um confronto diferente. São modelos de jogo bastante diferentes da Itália e da Inglaterra. Isso em pouco tempo é bastante rico para uma preparação onde a gente precisa, com um treino somente, colocar um outro confronto de sistemas, de características de atletas para que a gente consiga vencer os dois jogos”.

Amistosos

Brasil x Inglaterra – 25 de outubro (sábado), às 13h30 (horário de Brasília) –  Etihad Stadium,  na cidade de Manchester;

Brasil x Itália – 28 de outubro – 13h15 – Estádio Ennio Tardini, cidade de Parma.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost