arthur-elias-sobre-amistoso-contra-a-inglaterra:-“elite-do-futebol”

A Seleção Brasileira Feminina encara a Inglaterra neste sábado (25/10), às 13h30 (horário de Brasília), em amistoso realizado no Etihad Stadium, casa do Manchester City. O técnico Arthur Elias falou sobre a rivalidade entre os elencos e projetou um grande jogo no final de semana.

Confira:

“Sempre tem a rivalidade quando a gente fala em grandes escolas do futebol. Brasil e Inglaterra são grandes escolas, são seleções que não tem grandes conquistas em Copas do Mundo, Olimpíadas mas são times que vem despontando nos últimos campeonatos” disse Arthur.

“A Inglaterra tem uma grande seleção, grandes jogadoras, excelente treinadora. Vai ser um confronto de equipes da elite hoje do futebol feminino. A rivalidade é natural quando jogam duas equipes que são atuais campeãs do continente”, completou o treinador.

Brasil e Inglaterra foram vitoriaosas de torneios continentais em 2025. A Seleção Brasileira consagrou-se campeã da Copa América, ao derrotar a Colômbia, nos pênaltis, em agosto. Enquanto isso, as inglesas bateram a Espanha, também nas penalidades, em julho deste ano, para faturar o bicampeonato da categoria.

O time nacional comandado por Arthur Elias segue na Europa após a partida e vai enfrentar a Itália, na próxima terça-feira (28/10), às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.