Artilharia da Champions League é dominada por ingleses. Veja lista

A artilharia da Champions League está dominada por jogadores ingleses. Três dos cinco atletas com mais gols são da Inglaterra: Harry Kane (Bayern de Munique), Marcus Rashford (Barcelona) e Anthony Gordon (Newcastle).
Kane está empatado na artilharia com Kylian Mbappé, do Real Madrid, com cinco gols. Na sequência, Rashford e Gordon aparecem com quatro cada.
O centroavante do Bayern volta a dominar a estatística após ser o artilheiro na edição de 2023/24 da competição. Ele marcou oito gols, mesmo número de Mbappé.
Kane marcou 20 gols em 12 jogos pelo Bayern
Centroavante inglês faz o melhor início da carreira
Ingleses artilheiros da Champions League:
Dennis Viollet (1956/57): 9 gols
Terry McDermott (1980/81): 6 gols (empatado com Karl-Heinz Rummenigge e Graeme Souness)
Harry Kane (2023/24): 8 gols (empatado com Mbappé)