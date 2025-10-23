23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Artilharia da Champions League é dominada por ingleses. Veja lista

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
artilharia-da-champions-league-e-dominada-por-ingleses.-veja-lista

A artilharia da Champions League está dominada por jogadores ingleses. Três dos cinco atletas com mais gols são da Inglaterra: Harry Kane (Bayern de Munique), Marcus Rashford (Barcelona) e Anthony Gordon (Newcastle).

Kane está empatado na artilharia com Kylian Mbappé, do Real Madrid, com cinco gols. Na sequência, Rashford e Gordon aparecem com quatro cada.

O centroavante do Bayern volta a dominar a estatística após ser o artilheiro na edição de 2023/24 da competição. Ele marcou oito gols, mesmo número de Mbappé.

3 imagensCentroavante inglês faz o melhor início da carreiraFechar modal.1 de 3

Kane marcou 20 gols em 12 jogos pelo Bayern

Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images2 de 3

Centroavante inglês faz o melhor início da carreira

Alexander Hassenstein/Getty Images3 de 3

Photo by Alex Caparros/Getty Images

Leia também

Ingleses artilheiros da Champions League:

Dennis Viollet (1956/57): 9 gols
Terry McDermott (1980/81): 6 gols (empatado com Karl-Heinz Rummenigge e Graeme Souness)
Harry Kane (2023/24): 8 gols (empatado com Mbappé)

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost