01/10/2025
Universo POP
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela

Artista brasileiro diz que foi banido dos EUA por piada sobre Charlie Kirk

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
artista-brasileiro-diz-que-foi-banido-dos-eua-por-piada-sobre-charlie-kirk

O humorista Tiago Santineli afirmou ter tido o visto americano revogado “por causa de piada”. Após uma série de apresentações na Europa, ele diz que recebeu um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos sobre o cancelamento.

“Chegou no e-mail da produção, um e-mail da embaixada dos Estados Unidos dizendo que o meu visto foi revogado, ou seja, eu sou o primeiro comediante do mundo que foi banido de entrar nos Estados Unidos”, declarou.

4 imagensAtivista político conservador Charlie KirkKirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em câmpus universitários pelo país neste outonoFechar modal.1 de 4

Tiago Santineli

2 de 4

Ativista político conservador Charlie Kirk

Reprodução / Campanha Donald Trump 3 de 4

Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em câmpus universitários pelo país neste outono

Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union
4 de 4

Joe Raedle/Getty Images

O caso ocorreu após Santineli, que também se descreve como um ativista de esquerda, compartilhar uma publicação ironizando a morte do ativista de extrema-direita Charlie Kirk, baleado em 10 de setembro durante um evento na Universidade de Utah Valley.

Leia também

Conhecido por piadas polêmicas contra figuras públicas de direita, o humorista já havia provocado repercussão em outras ocasiões. Em junho, insinuou que Danilo Gentili usa cocaína e, em outro momento, encenou um vídeo em que um personagem inspirado em Luciano Hang é espancado.

a embaixada dos estados unidos me mandou um e-mail hoje revogando meu visto.

O PRIMEIRO COMEDIANTE DO MUNDO A SER PROIBIDO DE ENTRAR NOS EUA POR CAUSA DE PIADA SOU EU 🔥

brigado pela ajuda felipe! pic.twitter.com/j8dA6jYCrr

— DEUS 🇧🇷 (@tiagosantineli) October 1, 2025

Nas redes sociais, ele agradeceu o apoio do público e se disse orgulhoso com a restrição. “Cadê a terra da liberdade de expressão restrita, galera?”, escreveu. “Eu não posso ir para os EUA, mas pior é o Charlie Kirk, que nunca mais vai sair de lá.”

Desde julho, o governo dos EUA tem aplicado sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do STF.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil foi procurada pelo Metrópoles para confirmar a revogação, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost