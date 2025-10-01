artista-brasileiro-diz-que-foi-banido-dos-eua-por-piada-sobre-charlie-kirk

O humorista Tiago Santineli afirmou ter tido o visto americano revogado “por causa de piada”. Após uma série de apresentações na Europa, ele diz que recebeu um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos sobre o cancelamento.

“Chegou no e-mail da produção, um e-mail da embaixada dos Estados Unidos dizendo que o meu visto foi revogado, ou seja, eu sou o primeiro comediante do mundo que foi banido de entrar nos Estados Unidos”, declarou.

Tiago Santineli

Ativista político conservador Charlie Kirk

Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em câmpus universitários pelo país neste outono

O caso ocorreu após Santineli, que também se descreve como um ativista de esquerda, compartilhar uma publicação ironizando a morte do ativista de extrema-direita Charlie Kirk, baleado em 10 de setembro durante um evento na Universidade de Utah Valley.

Conhecido por piadas polêmicas contra figuras públicas de direita, o humorista já havia provocado repercussão em outras ocasiões. Em junho, insinuou que Danilo Gentili usa cocaína e, em outro momento, encenou um vídeo em que um personagem inspirado em Luciano Hang é espancado.

a embaixada dos estados unidos me mandou um e-mail hoje revogando meu visto. O PRIMEIRO COMEDIANTE DO MUNDO A SER PROIBIDO DE ENTRAR NOS EUA POR CAUSA DE PIADA SOU EU brigado pela ajuda felipe! pic.twitter.com/j8dA6jYCrr — DEUS (@tiagosantineli) October 1, 2025

Nas redes sociais, ele agradeceu o apoio do público e se disse orgulhoso com a restrição. “Cadê a terra da liberdade de expressão restrita, galera?”, escreveu. “Eu não posso ir para os EUA, mas pior é o Charlie Kirk, que nunca mais vai sair de lá.”

Desde julho, o governo dos EUA tem aplicado sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do STF.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil foi procurada pelo Metrópoles para confirmar a revogação, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.