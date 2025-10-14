Artista expõe “calote” após realizar trabalho para Ana Castela

14/10/2025
Vanio Tomé, artista plástico, relatou em entrevista à coluna Fábia Oliveira que acabou saindo no prejuízo após realizar um trabalho para a cantora Ana Castela.

O artista contou que, em junho, foi convidado pela equipe da sertaneja para criar dois bonecos — um representando Ana Castela e outro o DJ Diplo — que seriam utilizados na divulgação do videoclipe da canção Tropa do Chapelão, lançado no final daquele mesmo mês.

Trabalho em forma de parceria

Segundo Vanio, na primeira reunião ficou definido que o projeto seria feito em formato de parceria e que o trabalho seria divulgado nas redes sociais de Ana Castela.

“Em cima do videoclipe eu criei a boneca da Ana Castela e o boneco do Diplo. Eles pediram para eu criar dois bonecos [de cada]”, explicou. “Eu aceitei, foi o primeiro trabalho que fiz em parceria e eu acreditei”, afirmou.

Durante a produção, o artista relata que a equipe da cantora sugeriu que ele cobrasse um valor simbólico, para evitar ficar “no prejuízo”.

Viagem até Londrina

Natural de Santa Catarina, Vanio conta que viajou de carro até Londrina, cidade onde Ana Castela mora, para fazer a entrega pessoalmente — uma viagem que durou mais de 12 horas.

“Eles ficaram desesperados porque queriam que esses bonecos chegassem o mais rápido possível [para Ana Castela], então deram a ideia de eu sair daqui e ir para lá levar esses bonecos”, relatou.

De acordo com ele, durante o trajeto sofreu três multas e ainda teve o motor do carro quebrado, o que gerou um prejuízo de mais de R$ 12 mil. Como retorno, recebeu apenas R$ 2 mil da equipe, destinados ao combustível.

“Falou que ia reservar o hotel para mim, não reservou. Não tive dinheiro para comer. Levei ainda uma amiga minha para ajudar”, contou.

Sem divulgação

O videoclipe foi lançado em 30 de junho, e Vanio afirma que esperava que seu trabalho fosse divulgado na mesma data. Apesar de Diplo ter publicado um vídeo com os bonecos e marcado Ana Castela, o artista garante que não recebeu nenhum reconhecimento por parte da sertaneja

“Desde aquela época não fizeram nada, nem um @, um agradecimento, nada!”, desabafou. Segundo ele, o setor de marketing da equipe da cantora o deixou “no vácuo” por cerca de quatro meses.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa de Ana Castela para um posicionamento sobre o caso, mas, até o fechamento desta nota, não obteve retorno. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

