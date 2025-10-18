18/10/2025
Artista italiano viraliza com venda de “obra” invisível por R$ 87 mil

O artista italiano Salvatore Garau voltou a viralizar por causa da venda de uma escultura invisível por R$ 87 mil. Intitulada “Eu Sou”, a obra é imaterial, ou seja, que não existe no plano físico. Pelo menos não fora da mente do criador.

Ela estava “exposta” em um espaço vazio de 1,5m x 1,5m. O comprador recebeu um certificado e nada mais. Segundo Garau, a escultura existe porque é feita de “ar e espírito”.

A obra foi leiloada em 2021 por 15 mil euros, mas voltou aos holofotes após um post viral do perfil britânico Pubity, que tem 40 milhões de seguidores e resgatou a performance invisível em uma publicação que já se aproxima de 1 milhão de curtidas.

O artista defende a obra, dizendo que não vendeu um nada, mas que o que vendeu foi um vácuo.

“O vácuo nada mais é do que um espaço cheio de energia, mesmo que o esvaziemos, e ali não resta nada, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, que nada tem peso. Portanto, tem energia que se condensa e se transforma em partículas, ou seja, em nós”, disse.

 

“Quando decido ‘expor’ uma escultura imaterial num dado espaço, esse espaço vai concentrar uma certa quantidade e densidade de pensamentos num ponto preciso, criando uma escultura que, pelo meu título, só vai assumir as mais variadas formas. Afinal, não moldamos um Deus que nunca vimos?”, explicou.

No certificado de autenticidade, lê-se: “escultura imaterial para ser colocada em um espaço livre de qualquer obstáculo. Dimensões variáveis, aproximadamente 200 x 200 cm. Obra acompanhada de certificado de autenticidade emitido pelo artista. Obra registrada sob o número IM5. Procedência: coleção particular, Milão. Estimativa: 12 mil – 16 mil euros”.

Iluminação especial e controle de temperatura naquele espaço são opcionais, pois a peça não pode ser vista de forma alguma.

Estas instruções estão detalhadas no certificado de garantia, assinado e carimbado pelo artista, que o comprador da “obra” recebeu.

