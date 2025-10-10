Artista Paula Calderón lança exposição A Construção com coquetel

Brasília ganhou mais um destaque na cena artística da capital. Na noite da última quarta-feira (9/10), a artista visual Paula Calderón recebeu convidados na Galeria Rubem Valentim, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), para o lançamento da exposição A Construção, uma série de pinturas marcadas pela força da cor, pela memória e pelo olhar poético sobre as origens da capital.

Com curadoria de Ralph Gehre, a mostra apresenta obras que entrelaçam história e imaginação, inspiradas em imagens reais da construção de Brasília e em personagens anônimos que ajudaram a erguer a cidade. As telas revelam uma artista que transforma lembranças e registros em narrativas pictóricas inventadas, e em que a figuração e a abstração se misturam com delicadeza.

Paula Calderón

Artista visual residente em Brasília, Paula Calderón é conhecida por seu trabalho delicado e poético, em que natureza, figuração e cor se entrelaçam. Sua pesquisa investiga a simplicidade e o efêmero, traduzindo sentimentos em composições cromáticas singulares. Ela já realizou exposições individuais em Brasília e São Paulo, além de participações em coletivas pelo país.

Memória e invenção

Durante o processo criativo, Paula mergulhou em fotografias históricas, cartas de família e registros do avô, Augusto Calderón, pioneiro que veio ajudar a construir Brasília no fim da década de 1950. A artista reuniu esses materiais para criar pinturas que unem o lirismo das cores a figurações nascidas da imaginação, que, em seu processo criativo, surgem de maneiras variadas. Durante todo o processo, ela se dedicou a investigar as cores, explorando combinações e tonalidades que traduzem emoções e memórias.

“A pesquisa sobre a cor, por sua vez, é um elemento mais geral em meu trabalho, permeando diferentes obras e séries, como as que tratam do Cerrado e dos coletores de sempre-vivas.”, contou a artista. “Dedico-me a pesquisar determinados temas por períodos, com idas e vindas, enquanto a pesquisa sobre cor se manifesta em todas as minhas produções.”

O curador Ralph Gehre destaca que o trabalho da artista se apoia em técnicas que aprendeu por conta própria, em busca de encontrar uma expressão legítima e coerente, e no aprofundado estudo de cores que atribui à artista uma paleta particular e eloquente.

“Assim como na dedicação que a pintura demanda e no fazer-se da artista. O que se constrói é o desejo.”, pontuou Ralph.

Visitação

A mostra A Construção fica em cartaz até 23 de novembro, com entrada gratuita e classificação livre. O público pode visitar de terça a domingo, das 10h às 20h, na Galeria Rubem Valentim, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul).

Como parte da programação, Paula promove no próximo sábado (11/10), às 16h, o lançamento do livro Poeira Dourada, na Galeria Rubem Valentim.

A publicação reúne as cartas reais de Augusto Calderón, seu avô, que narram o cotidiano dos trabalhadores que participaram da construção de Brasília — histórias de esperança, luta e pertencimento.

A capa do livro traz uma pintura da própria artista, e os exemplares estarão à venda no local por R$ 82.

O curador Ralph Gehre com a artista Paula Calderón

A abertura da mostra ocorreu na noite dessa quinta-feira (9/10)

Obras da artista

Veja os highlights da exposição, pelo olhar de Henrique Arruda e João Monteiro e edição de Fred Fernandes:

Confira como foi o evento pelos cliques da fotógrafa Wey Alves:

Serviço

Exposição “A Construção” – Pinturas, de Paula Calderón com curadoria de Ralph Gehre

Visitação até 23 de novembro na Galeria Rubem Valentim, Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul

Entrada gratuita e classificação livre

