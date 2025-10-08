Artista plástico César Romero morre engasgado aos 74 anos

Reconhecido por retratar com cores vibrantes a cultura popular nordestina, César Romero morreu aos 74 anos, nessa terça-feira (7/10), em Salvador (BA). O artista plástico, médico e fotógrafo teve a morte confirmada após se engasgar enquanto era alimentado por uma cuidadora.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado, e houve tentativa de reanimação, mas ele não resistiu. A 14ª Delegacia Territorial da Barra investiga o caso, e a causa exata será apontada por perícia.

Natural de Feira de Santana, Romero começou a pintar ainda jovem e iniciou oficialmente sua carreira artística em 1967. Ao longo de mais de 50 anos de trajetória, participou de exposições e salões em diversas regiões do Brasil e no exterior, colecionando premiações e reconhecimento.

Sua obra é marcada pelo uso peculiar das cores e pela valorização das raízes nordestinas, das festas religiosas e da herança afro-brasileira. Entre pinturas, gravuras, desenhos e ilustrações, deixou um vasto legado que ajudou a projetar o Nordeste no mapa das artes visuais.

Em nota, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e a Fundação Cultural do Estado da Bahia lamentaram a perda do artista, destacando sua relevância para a identidade cultural baiana e brasileira.