12/10/2025
Artistas planejam maior grafite de Pelé do mundo em CEU de SP. Veja

Escrito por Metrópoles
Val Rua, Nego Todd e Paulo Consentino começam a grafitar, nesta segunda-feira (13/10), o maior painel de grafite de Pelé no mundo. A obra estará na fachada do prédio do CEU Rei Pelé, no distrito de Cidade Líder, na zona leste de São Paulo.

O projeto audacioso faz parte de uma vontade dos artistas de homenagear o Rei do futebol e “fazer um trabalho de recuperação da memória do futebol brasileiro através de murais”, conforme explicou ao Metrópoles Paulo Consentino, filho de um ex-médico do Santos Futebol Clube que trabalhou junto com o Pelé, quando o craque ainda era jogador da equipe.

Consentino conheceu o Rei quando ainda era criança e contou que tem uma relação pessoal com a história e a memória de Pelé, assim como uma proximidade com a família dele. “Eu já pinto Pelé há muito tempo. São vários anos pintando o Pelé na rua, em algumas situações de murais oficiais. Sempre foi muito bem visto, tanto pela família dele quanto por ele, quando era vivo”.

Paulo, Val Rua e Nego Todd já pintaram um mural do jogador no centro de treinamento do Santos, em 2010, e na época já era considerado o maior mural de futebol que existia. Na ocasião, foi necessário um ano e meio de trabalho, onde os três se encontravam semanalmente. Ali, criaram uma relação de amizade e, 15 anos depois, eles se reuniram novamente para pintar Pelé.

Dessa vez, o projeto é mais alto, literalmente. A parede escolhida pelos artistas tem cerca de 22 metros de altura e 20 metros de largura.

“É a fachada de um prédio. Então, a gente vai contar com um balancinho de elevação para poder trabalhar igual se fosse qualquer serviço de manutenção no prédio. A gente trabalha com a mesma segurança que qualquer serviço de fachada tem, ao invés de limpar ou trocar alguma coisa, fazer uma reforma, a gente vai aplicar a nossa técnica de arte ali, transportar uma arte que a gente faz pequenininha para um espaço gigantesco”, explicou Paulo.

A altura é um ponto interessante no projeto para Paulo Consentino. O artista revelou que tem medo de altura, mas que já sabe como agir para controlar a fobia. “Eu não vou olhar para baixo, nem para trás. Eu já sei como tenho que me comportar. É uma questão, mas eu não deixo isso me paralisar”, explicou em tom de brincadeira.

A escolha do lugar não é por acaso. Segundo o artista, a ideia é trazer para a capital paulista a imagem e a dimensão de importância que Pelé conquistou no litoral. O grupo acredita que a obra vai ser bem fácil de ver no horizonte paulistano e que isso vai ajudar na manutenção e propagação do legado do Rei do futebol.

O trio vai começar a obra nesta segunda-feira (13/10), mas deve iniciar os desenhos mesmo depois de dois dias. Até lá, eles vão realizar as medições do rascunho, estudar proporcionalidade e “caprichar no layout” para deixar a arte do jeito que está planejado. Os artistas vão usar tinta de spray de lata, mesmo material utilizado no grafite tradicional.

Além disso, vão trabalhar com pincel, rolo, tinha acrílica e várias técnicas que vão ser envolvidas ao longo do processo — que deve durar entre 10 e 12 dias –, a depender das condições climáticas. É importante que, durante esses dias, não chova e não vente muito forte.

O projeto ainda não foi divulgado e esta reportagem é a sua primeira aparição pública. Paulo Consentino afirmou que espera fazer uma bela surpresa para a família do Pelé com esse painel — que é feito em projeto contratado pela Prefeitura de São Paulo.

