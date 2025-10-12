Artistas planejam maior grafite de Pelé do mundo em CEU de SP. Veja

Val Rua, Nego Todd e Paulo Consentino começam a grafitar, nesta segunda-feira (13/10), o maior painel de grafite de Pelé no mundo. A obra estará na fachada do prédio do CEU Rei Pelé, no distrito de Cidade Líder, na zona leste de São Paulo.

O projeto audacioso faz parte de uma vontade dos artistas de homenagear o Rei do futebol e “fazer um trabalho de recuperação da memória do futebol brasileiro através de murais”, conforme explicou ao Metrópoles Paulo Consentino, filho de um ex-médico do Santos Futebol Clube que trabalhou junto com o Pelé, quando o craque ainda era jogador da equipe.

Consentino conheceu o Rei quando ainda era criança e contou que tem uma relação pessoal com a história e a memória de Pelé, assim como uma proximidade com a família dele. “Eu já pinto Pelé há muito tempo. São vários anos pintando o Pelé na rua, em algumas situações de murais oficiais. Sempre foi muito bem visto, tanto pela família dele quanto por ele, quando era vivo”.

Fechar modal.

Esboço do projeto do maior mural de grafite do Pelé no mundo

2 de 6

Projeto será uma homenagem ao Rei do Futebol, Pelé

3 de 6

Essa será a segunda vez que Paulo Consentino, Val Rua e Nego Todd pintarão um mural do Pelé

4 de 6

Painel será em uma parede com 22 metros de altura e 20 de largura

5 de 6

Fachada do prédio do CEU Rei Pelé foi escolhida

6 de 6

Artista do grafite planejam fazer o maior painél do Pelé no mundo

Material cedido ao Metrópoles

Paulo, Val Rua e Nego Todd já pintaram um mural do jogador no centro de treinamento do Santos, em 2010, e na época já era considerado o maior mural de futebol que existia. Na ocasião, foi necessário um ano e meio de trabalho, onde os três se encontravam semanalmente. Ali, criaram uma relação de amizade e, 15 anos depois, eles se reuniram novamente para pintar Pelé.

Dessa vez, o projeto é mais alto, literalmente. A parede escolhida pelos artistas tem cerca de 22 metros de altura e 20 metros de largura.

“É a fachada de um prédio. Então, a gente vai contar com um balancinho de elevação para poder trabalhar igual se fosse qualquer serviço de manutenção no prédio. A gente trabalha com a mesma segurança que qualquer serviço de fachada tem, ao invés de limpar ou trocar alguma coisa, fazer uma reforma, a gente vai aplicar a nossa técnica de arte ali, transportar uma arte que a gente faz pequenininha para um espaço gigantesco”, explicou Paulo.

A altura é um ponto interessante no projeto para Paulo Consentino. O artista revelou que tem medo de altura, mas que já sabe como agir para controlar a fobia. “Eu não vou olhar para baixo, nem para trás. Eu já sei como tenho que me comportar. É uma questão, mas eu não deixo isso me paralisar”, explicou em tom de brincadeira.

A escolha do lugar não é por acaso. Segundo o artista, a ideia é trazer para a capital paulista a imagem e a dimensão de importância que Pelé conquistou no litoral. O grupo acredita que a obra vai ser bem fácil de ver no horizonte paulistano e que isso vai ajudar na manutenção e propagação do legado do Rei do futebol.

O trio vai começar a obra nesta segunda-feira (13/10), mas deve iniciar os desenhos mesmo depois de dois dias. Até lá, eles vão realizar as medições do rascunho, estudar proporcionalidade e “caprichar no layout” para deixar a arte do jeito que está planejado. Os artistas vão usar tinta de spray de lata, mesmo material utilizado no grafite tradicional.

Além disso, vão trabalhar com pincel, rolo, tinha acrílica e várias técnicas que vão ser envolvidas ao longo do processo — que deve durar entre 10 e 12 dias –, a depender das condições climáticas. É importante que, durante esses dias, não chova e não vente muito forte.

O projeto ainda não foi divulgado e esta reportagem é a sua primeira aparição pública. Paulo Consentino afirmou que espera fazer uma bela surpresa para a família do Pelé com esse painel — que é feito em projeto contratado pela Prefeitura de São Paulo.